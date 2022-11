Juan de Gran Hermano ayudó a una fanática y el video fue viral

Juan Reverdito, el cuarto participante eliminado de Gran Hermano 2022, retomó en los últimos días su actividad como taxista. En ese contexto, en las últimas horas se viralizó un video que muestra cómo ayuda a una mujer que tuvo un particular problema en la Ciudad de Buenos Aires.

Una joven de TikTok compartió las imágenes en redes sociales. «Se quedó trabada mi riñonera y apareció Juan de Gran Hermano al rescate», escribió.

En el video se ve a la joven en una de las estaciones de bicicletas que tiene la ciudad. Allí se observa cómo lucha por sacar su riñonera atascada en el puesto de bicis. En ese momento llega el taxista y- muñeco de Flash en mano– la ayuda a salir del inconveniente. Juan había abandonado la casa de Gran Hermano semanas atrás con casi el 90% de los votos.

Juan de GH había «quemado» a una famosa

Días atrás Juan Reverdito había estado en PH: Podemos Hablar. Allí había recordado una anécdota que vivió antes de entrar a la casa de Gran Hermano. «Se sube al auto y no me dijo ni hola ni nada, estaba con el teléfono. Habla por teléfono, y en la mitad de camino, te juro por Dios y por mis hijos que dijo ‘escuchame, lo de las flores salió espectacular. Creen que me las mandaron. Es un revuelo, salió bárbaro'», había relatado el taxista. «Claro, se había mandado las flores ella misma«, añadió.

«La dejé en la casa donde vivía el padre. Es muy conocida. Son mellizas. La dejé en Lanús», había agregado el exintegrante del reality y rápidamente los demás invitados al piso entendieron que la anécdota involucraba a Vicky Xipolitakis.