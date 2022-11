La Tora de Gran Hermano conmovió a Nazarena Vélez al recordar su dura historia

Lucila “La Tora” Villar, última eliminada de Gran Hermano 2022, visitó ayer LAM, el programa de América. Allí respondió preguntas de todo el panel, se refirió a los cruces que tuvo con algunos integrantes del reality y recordó su duro pasado.

“Ya había tenido como cuatro situaciones con Alfa, entonces me quemaba la cabeza”, empezó relatando. “Le decíamos ‘la radio’ en la casa porque arranca a las 6 de la mañana y no para: se mete en la conversación con un comentario desubicado, y no tenés ganas de escucharlo”, contó La Tora. En el piso de LAM también explicó que el supuesto acoso de Alfa hacia Coti “la tocó más por una cuestión personal”.

La Tora de Gran Hermano conmovió a Nazarena Vélez

“Lo hubiese hecho con cualquier persona. Me dijeron que Coti me metió una espontánea, pero ¿qué tenía que ver? No voy a dejarlo pasar ni en el programa ni afuera, no lo voy a permitir si están conmigo”, explicó sobre el episodio. Y allí recordó que sufrió un abuso a los 9 años.

“Ya es un tema hablado. Obviamente lo trato. Lo conté después de 15 años. La realidad es no toqué el tema ni lo quiero tocar porque ya está resuelto, pero el final siempre es el mismo. Fue un abuso directamente, pero me refiero a que no importa quién ni cómo fue sino que fue a los 9 años”, contó la exparticipante de GH.

“Creo que a vos te detonó de verdad, por tu historia. Ahora, todo lo que pensaba de vos se me fue al piso después de saber que estoy frente a una nena de 9 años abusada. Me rompés el corazón y te entiendo cómo te disparó la agresión este tema”, le dijo Nazarena Vélez a La Tora que se quebró al aire.