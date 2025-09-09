Juana Repetto reveló el sexo de su bebé y mostró cómo reaccionó su familia: el video

Juana Repetto está esperando su tercer hijo y ahora llegó el momento de contarle a su familia el sexo del bebé en camino. En las últimas horas, la actriz compartió en sus redes sociales un video de la fiesta de revelación de sexo y cuál fue la reacción de sus hijos y su hermano, Bautista Lena.

Así fue el anuncio de sexo del bebe que hizo Juana Repetto con su familia

“Toro-su primogénito-quería el gender reveal party de Julián Álvarez, pero esto es lo que logramos, muy Jua Repetto style, improvisado, armado en dos días y con gestión de la tía Joy que recibió el resultado y se guardó el secreto y gestionó todito. Gracias Joha”, escribió la influencer.

En el clip se puede ver cuando su hijo Toribio le dice que quería enterarse del sexo de su hermano pateando una pelota de fútbol, que se abriera y, según el color del polvo de su interior, saber si es nena o nene.

Con el fin de darle un toque especial, pusieron una vela azul sobre la torta, lo que generó distintas interpretaciones entre los allegados y seguidores. Varios creyeron que ese color ya anticipaba lo que estaban esperando, pese a que la idea principal siempre fue conservar el suspenso hasta el final.

El objetivo de mantener la incógnita surtió efecto, al menos en los seguidores de Repetto, ya que cuando Toribio pinchó el globo que contenía el polvo del color que representa al sexo del bebé, la influencer puso el video en blanco y negro. “¿Qué creen qué es? Observen reacciones“, concluyó la hija de Reina Reech y Juana Repetto.

Vale recordar que la periodista Fernanda Iglesias había anticipado que Juana espera un varón, pero no llegó la confirmación oficial todavía.

“Me destrozó”: el llanto de Juana Repetto al contar el gesto que tuvo su hijo Toribio

Juana Repetto compartió su emoción con sus seguidores por el gesto que tuvo Toribio, su hijo más grande, en una de las primeras noches en su nueva casa.

“Bueno, me destrozó. Es todo y más, hasta nos sirvió el agua”, relató la influencer porque el nene había servido la mesa.

Tal como se puede ver en el video que compartió, Toro se ocupó de preparar los platos, vasos e individuales para que su mamá Juana y su hermanito Belisario se sentaran a cenar con él.

“Este nivel de hormonas que manejo, me emociona mal”, dijo la artista ya que mientras ella se encargaba de vestir a su hijo menor, el mayor se encargó de “poner toda la mesa”.

En una anterior historia de Instagram, Juana había mostrado que Toro también le “lavó el pelo” a su hermano. “¿Pueden creer esto? Yo no necesito más nada ni nadie”, lanzó la influencer.

“Con estos dos más bebi, estoy sobrada”, aseguró haciendo referencia a sus dos hijos y el bebé que está en camino.