Juana Repetto separada: «Está medio país dándome el pésame»

Juana Repetto se separó de Sebastián Graviotto tras siete años de relación y grabó varios videos que publicó en su cuenta de Instagram, luego de que se conociera la noticia en LAM.

La palabra de Juana Repetto en redes

«Buen día, aquí estoy, me cuesta un poco hacer este comunicado. Me gustaría que se dejen de hablar tantas pavadas. Lo primero que me salió decir fue ‘no me dejaron’, no quiero entrar en detalles», comenzó la actriz en su descargo.

«Está medio país dándome su pésame como si estuviera llorando, tirada en el piso, deprimida. Estoy bien, estoy convencida que la decisión es la más adecuada. Esta decisión es lo mejor para los chicos, es un proceso duro, difícil, doloroso, con momentos de angustia y frustración», reconoció.

Juana aseguró que para sus hijos lo mejor es verlos felices y para ellos, es mejor estar separados: «Es un proceso que lo estamos haciendo de la mejor manera posible, en estar bien nosotros y que los chicos estén de la mejor manera en este nuevo formato de familia que vamos a tener, con mucho amor y con mucha firmeza».

«Lamento que esta noticia sea tan poco jugosa y poco interesante, no hay mucho más que hablar. Somos dos personas que no estábamos funcionando bien como pareja. Me seguirán viendo desde las redes, les quiero agradecer por estar del otro lado y tirarme buena onda. No hubo ninguna especulación, mis hijos se enteraron el sábado, no hace ni una semana, lo estoy contando porque se filtró de alguna manera, no sé cómo. Por supuesto que no le iba a contar a ustedes antes que mis hijos. Elijo contarlo y compartirlo y tema cerrado», concluyó.