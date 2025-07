La desesperación de Juana Repetto tras perder los pasaportes de sus hijos antes de salir del país 

La “casa galáctica” de Juana Repetto está en su etapa final, así que la actriz inició junto a sus hijos el proceso de mudanza. Muy contenta, grabó algunas secuencias que compartió en su cuenta de Instagram, donde mostró sus pertenencias guardadas en cajas.

Qué hizo Juana Repetto al perder los pasaportes de sus hijos antes de salir del país

Todo parecía ir muy bien hasta que recordó que próximamente tiene pautado un viaje fuera del país y no sabía dónde guardó los documentos de sus hijos, incluidos sus pasaportes. Pronto la ansiedad se apoderó de la influencer, quien comenzó a romper el recubrimiento de embalaje para buscar una cómoda color roja y negra, donde recordaba que los había visto por última vez.

Al pie de publicación, Juana contextualizó en un texto: “No encuentro mis documentos y los de los chicos. No tengo recuerdo de haberlos guardado en ningún lado, estoy segura de que no estaban entre las cosas que llevé a lo de mi mamá, igual obviamente revuelvo toda la casa de mi mamá y efectivamente no están”.

Líneas más abajo añadió: “Ahora me toca ir a al tetris de muebles envueltos en film, a ver dónde está la cómoda, ver cómo joraca la saco y si están adentro los documentos. ¡Rezá Malena!”.

Efectivamente, Repetto encontró el mueble y en uno de sus cajones, habían varios sobres de papel. Dentro de uno de ellos, estaban los preciados papeles. En tanto, sus seguidoras la apoyaron y dejaron caer algunos consejos: ”Juana guardando papeles importantes somos todos», “¡Qué bueno que los encontraste!”, “Querida, los documentos van con uno”.

“Me quise poner un jean y no me entró”: Juana Repetto contó que subió de peso y tomó una tajante determinación

Juana Repetto subió de peso. Después de descubrir que un pantalón ya no le iba, la influencer decidió pesarse y, al ver el resultado de la balanza, tomó una tajante determinación.

“Me quise poner un jean y no me entró”, dijo en sus historias de Instagram. A corazón abierto habló de su reacción: “¡Ah! ¡Un montón! Automáticamente dije ‘¡Oh my God! ¿En qué momento sucedió esto?’”.

Lejos de todo drama, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto hizo un mea culpa. “Y sí, si estoy haciendo todo mal. (…) Cuando vi que el jean no me entraba, me fui a pesar. Desde el parto de Beli que no pesaba lo que estoy pasando ahora. Estoy 4 o 5 kilos arriba de lo que venía estando”, contó.

Reflexiva, se preguntó: “¿El número de la balanza importa?”. “No, pero sí importa que no estoy haciendo actividad física y que me estoy alimentando mal. Si pienso de una semana para atrás qué comí, prácticamente no hice una comida principal. Todo picoteo, todo porquerías, o sea, no me estoy nutriendo nada”, respondió.