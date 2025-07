Juanita Tinelli publicó un emotivo video suyo llorando y las redes estallaron

Juanita Tinelli publicó en su cuenta de TikTok un desgarrador video suyo, recopilando las veces que lloró en estos últimos días, con una sentida reflexión sobre el dolor que a veces ocultamos en redes sociales. Según trascendió hace unas semanas, la modelo está transitando la separación de Camilo Castagnola.

Juanita Tinelli habló desde el dolor tras su ruptura: “El sufrimiento no es eterno”

“Uso y muestro esto porque quizás a alguien le ayude, o quizás no. Esto soy yo, en esta etapa de mi vida, sabiendo y reconociendo muchas cosas. Sé que el dolor no es eterno, pero a veces cuesta saber que eso no es así y que es solo pasajero cuando se transforma en un estado de vida”, escribió en la publicación del video.

Y sumó: “Nunca me mostré vulnerable. Pero teniendo un poco de voz y quizás algún alcance. Sabe que no estás solo. Todos sentimos y somos seres humanos. Te quiero, los quiero y no voy a mostrarles solo el lado bueno de las cosas”.

Tras las repercusiones por su video, la modelo agradeció los mensajes recibidos: “Me quiero tomar un segundo para agradecerles por todo el amor que estoy recibiendo con sus comentarios sobre el TikTok que subí. Me sanan el alma y soy una afortunada por recibir tanto amor. Gracias, de verdad”.

Subió un video llorando para ayudar a otros, pero en X la destrozaron

Sin embargo, el video llegó a la plataforma X donde los usuarios se tomaron con ironía su emotiva reflexión que, por su redacción, daba a entender que al mostrarse vulnerable iba a ayudar a alguien a sentirse mejor.

“Para qué ir al psicólogo, si puedo ver esta compilación de videos y fotos de Juanita Tinelli llorando y listo”, señaló irónicamente un tuitero.

“Yo después de ver el video de Juanita Tinelli”, escribió a otra sobre un video de una mujer bailando alegremente.

No entiendo a quienes podría ayudar ver a Juanita Tinelli llorando…Pero bueno gracias por ayudar? https://t.co/Aaogfzb4QQ — queenlover🖤 (@laulezz850) July 10, 2025

Otra cuestionó los motivos de su dolor, señalando que está triste por su reciente separación cuando ella “se habría metido dentro de la relación” de quien es ahora su ex pareja: “JUANITA TINELLI subió un video llorando por su ex? pero ella le robo el pibe a una mina? ES MUCHO LIO me maree”, lanzó.

“No entiendo a quienes podría ayudar ver a Juanita Tinelli llorando…Pero bueno gracias por ayudar?”, escribió otro usuario.