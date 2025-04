Juicio por la muerte de Diego Maradona: Dalma declaró que no sabe «quién operó a su papá» 

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa con distintas audiencias, y este martes 15 de abril se presentó Dalma Maradona para revelar su testimonio. La actriz habló sobre la operación de su padre y quién tomó la decisión de la internación domiciliaria.

¿Qué dijo Dalma Maradona en el juicio por la muerte de Diego Maradona?

Desde DDM, fue Guido Záffora quién dio detalles de lo sucedido y explicó al aire: «Veía mal a su papá, estaba perdido. No le entendía cuando hacía videollamadas», además dejó en claro que no quería que su padre participara en un evento en la cancha de Gimnasia: «No estábamos de acuerdo que fuera al evento del partido. Estaba lento, no podía caminar. Lo dijimos mucho antes del 30 de octubre«.

«No tuve mucha interacción con los médicos, a Luque no lo conocía personalmente, ni a Díaz ni a Cosachov. Los vi por primera vez en la clínica Olivos. Había cosas que no me convencían», continuó la joven y sumó: «Primero nos avisan que ingresa a Ipensa para hacer unos estudios. De ahí lo trasladan por pedido de Luque». Además, Dalma Maradona reveló sobre la salud de Diego Maradona: «Stinfale dice que lo tenían que operar sí o sí. Entre Gianinna y Jana lo cuidamos en la Clínica Olivos. Yo no sé quién operó a mi papá».

Además, al aire de DDM, la actriz confesó: «A Luque le parecía que era densa, que preguntaba demasiado. La única posibilidad era una internación domiciliaria con todo, médicos, enfermeros, ambulancia, todo eso lo transmite Leopoldo Luque».

«La reunión fue grabada y no lo sabíamos», explicó Dalma Maradona sobre la reunión que mantuvieron sobre la salud de Diego Maradona y sumó indignada: «No hicieron nada para resolver el problema de salud que tenía».