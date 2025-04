El día que Lizy Tagliani recordó la ayuda de Viviana Canosa por lo ocurrido en el funeral de su mamá

A raíz de la denuncia judicial contra Viviana Canosa por presunto tráfico de influencias, resurgió en las últimas horas un video de Lizy Tagliani de 2017, donde relató el episodio de la muerte de su madre Rosa Gallardo y el problema que enfrentó al no contar con el acta de defunción correspondiente.

El día que Lizy Tagliani recordó el funeral de su mamá y la ayuda de Viviana Canosa

En ese entonces, durante su participación en Intrusos con Flor de la V, la humorista Lizy Tagliani explicó: “Cuando me entero de qué mamá tenía una enfermedad terminal, fui a una casa velatoria y les pedí que me organicen todo”.

El 8 de diciembre de 2011, mientras estaba en un evento, recibió el llamado que confirmaba la muerte de su madre. Según su relato, ella misma bañó y cambió a su madre, la entregó a la casa funeraria y al día siguiente, en pleno velorio, le solicitaron el certificado de defunción que aún no tenía. Era fin de semana largo, lo que agravó el trámite burocrático.

“Llamo a Emergencias, les digo que mi mamá murió y me dicen ‘¿cómo que ya está en la casa velatoria?’”, recordó. “Llamo a una amiga, le digo que estoy desesperada y ella me dijo que no me preocupara”.

Sin mencionar nombres, Lizy narró cómo esa amiga intervino para resolver la situación legal y médica. El relato coincide en muchos puntos con la confesión que hizo Viviana Canosa en su programa días atrás, en la que reconoció haber realizado gestiones personales con funcionarios nacionales para asistir a Tagliani en ese momento.

La denuncia a Viviana Canosa salpica a Aníbal Fernández

El caso escaló judicialmente: el abogado Santiago Dupuy de Lome denunció a Viviana Canosa por tráfico de influencias, y la causa recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12, a cargo del juez Ariel Lijo y con intervención del fiscal Carlos Stornelli.

Según Noticias Argentinas, la denuncia apunta a establecer si Canosa utilizó indebidamente sus vínculos políticos —presuntamente con el entonces ministro de Seguridad Aníbal Fernández— para obtener el certificado de defunción de manera irregular.

El fragmento del audio de Lizy, viralizado nuevamente este fin de semana, refuerza las coincidencias con el testimonio de Canosa, aunque sin nombrarla, lo que alimenta el debate mediático y judicial en torno a la acusación.

El expediente quedó registrado bajo el número CFP 1560/2025, y se encuentra en etapa de averiguación de delito.