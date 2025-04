Paulo Vilouta y Viviana Canosa se cruzaron por el LizyGate. El conductor de Radio La Red desató la polémica al referirse a un tema que, según él, “genera rating”. Sus declaraciones, realizadas mientras Canosa se dirigía a la fiscalía de Comodoro Py, no pasaron desapercibidas. La periodista, que escuchaba el programa, respondió duramente en su ciclo, desatando un enfrentamiento mediático.

Paulo Vilouta arremetió contra Viviana Canosa: “Hay una acusación a la condición sexual”

El móvil de LAM fue en busca de Vilouta, quien no se quedó callado y expresó: “Así como acusan a Canosa de hablar por rating, nosotros también lo hacemos porque esto duplica o triplica los números. Soy un enfermo del rating, vivo de esto”. Sin embargo, sus dichos más contundentes apuntaron a una acusación que considera fuera de lugar: “Hay una acusación a la condición sexual, entonces descalifica a los travas, a los pu***. En 2025, acusar a alguien por ser gay o tildarlo de abusador o abusadora no tiene que ver con la realidad”.

📢 Paulo Vilouta APUNTÓ CONTRA VIVIANA CANOSA



💬 "Nosotros hablamos porque da rating"

💬 "Hay una acusación a la orientación sexual"



Vilouta también defendió su postura con vehemencia: “Me pinto el pelo porque quiero, defendamos las causas con huevo, pero con cabeza, no con pelotudeces”. Además, hizo referencia a su experiencia trabajando con la locutora Costa, señalando: “No creo en esas dudas, pero si las hay, no me hago el canchero diciendo ‘te mando un paquete de pebetes’. Un pibe abusado no es un chiste, lo trato con seriedad”.

Viviana Canosa con Jorge Rial: «No estoy haciendo esto por rating»

«Me dijeron que me iban a embarrar. No llegaba bien al miércoles. Esta información trasciende a Lizy Tagliani», sostuvo Viviana Canosa, en contacto con Jorge Rial en C5N, al confirmar por qué adelantó su presentación en Tribunales.

«Todo empezó como un chisme de peluquería, pero hay gente muy nerviosa», agregó la animadora, respecto de la denuncia presentada en Comodoro Py. Y añadió: «Trataron de ensuciarme la cancha. Lo toman como una extorsión. Esto es un despelote, tienen el cul… sucio… Me la estoy jugando».

Tiempo después, la conductora de El Trece admitió que la denuncia hecha es «muy grave». «No estoy haciendo esto por rating. Voy a ir hasta las últimas consecuencias», dijo la conductora.