Qué dijo Silvina Escudero de la propuesta de casamiento de Matías Alé a su novia de 22 años

Silvina Escudero opinó de la propuesta de casamiento que Matías Alé le hizo a su novia Martina, que tiene 22 años. «Sacaron de contexto palabras que dije. Fui cero picante. Para mí no importa la edad, lo importante es ser feliz», consideró Silvina, al conversar con Socios del Espectáculo, el programa televisivo que se emite en El Trece.

“Lo único que hice como apreciación es que, en lo personal, aprendí mucho y hoy no expongo de esa manera tanta intimidad”, agregó la modelo, en referencia a la propuesta de Alé a su novia que llegó luego de recibir un Martín Fierro.

“Me fue mal haciéndolo- continuó Silvina- pero esa fue mi experiencia, cada uno que haga lo que quiera”. En la misma nota, la expareja de Matías Alé aseguró que no conoce a la joven de 22 años.

«Cada pareja en su vida, todo bien”, agregó Silvina y cerro: «¿Es muy niña? Desconozco, nadie obliga a nadie a estar con alguien. Si ellos se eligen y son felices, bienvenido sea”.

Silvina Escudero se quebró al hablar de la pérdida de su embarazo

Silvina Escudero se quebró al hablar de la pérdida de su embarazo. Visitó LAM y contó cómo atravesó el doloroso momento. «Quiero agradecerte el respeto y el amor«, le dijo Silvina a Ángel de Brito por guardar, primero, el secreto de su embarazo y luego la interrupción del embarazo.

«No quiero hablar porque voy a ser un mar de lágrimas. Es algo que no tengo procesado ni superado», reveló con los ojos llenos de lágrimas. «Me encantaría poder hablarlo, en algún momento, desde el amor, como una enseñanza pero no estoy en ese lugar», explicó Silvina, que fue invitada al programa de América TV.