Julieta Poggio reveló la verdad sobre su vínculo con Marcos Ginocchio: «Estuve re enamorada pero ahora somos muy amigos»

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio fueron dos de los participantes más populares de la edición 2022 de Gran Hermano. Los «hermanitos» fueron muy «shipeados» por los televidentes, es decir, les gustaba mucho la posible pareja. Mucho se especuló durante meses acerca del vinculo que compartían los exjugadores, hasta que Poggio finalmente admitió que compartió un romance con el ganador, aunque nunca fueron novios.

Juli Poggio habló sobre «Marculi»: «Fue fuerte encontrarnos con un país que nos quería juntos»

En vivo por el programa Rumis de «La Casa del Streaming» la cantante infantil habló sobre Marcos Ginocchio y despejó algunas dudas sobre «Marculi».

«Fue una fama de 0 a 100. Cuando salí me encontré con un shipeo, que es algo muy fuerte, es tanto lo que la gente te quiere ver que creo que por eso salen tantas parejas de Gran Hermano» comenzó contando la hermanita.

«Vos ves esos videitos tiernos y como que te enamoras de lo que la gente se enamoró» dijo Poggio sobre los «edits» que hacían los fans de sus mejores momentos con Marcos. «A mi me gustaba mucho Marcos, estuve re enamorada de él en su momento» confesó Juli.

Luego, aclaró: «Si estuvimos juntos, no fuimos novios, como alguna gente cree, fue fuerte encontrarnos con un país que nos quería juntos«. «Entiendo que es super lindo shipear, porque yo también lo hago, veo a Duki y Emilia y digo ‘Por dios se separan y no creo más en el amor» empatizó la cantante.

«La gente no sabe lo que pasa adentro de una relación, por qué no sé dio entre nosotros, no lo van a saber nunca, solo lo sabemos él y yo» dijo. «Lo que puedo decir ahora es que recontra recuperamos la relación linda que teníamos en la casa, volvimos a ser super amigos, tenemos mucha confianza» expresó.

«Somos super amigos. Tengo que terminar con la fantasía y quizás romper algunos corazones: Marculi es una amistad hoy en día» concluyó la ex «hermanita».