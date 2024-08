Julieta Poggio ya no esconde su amor y se besó con su nuevo novio en un fiesta: De quién se trata

Separada tanto de Lucca Bardelli como de Marcos Ginocchio, la ex «hermanita» y actual cantante Juli Poggio asegura que quiere disfrutar de la soltería. «Yo no quiero que me casen con nadie, de verdad. La soltería está hecha para disfrutarla.» aseguró la exjugadora de Gran Hermano, meses atrás. Sin embargo, parece que Juli ya no esta soltera: LAM reveló una foto en un boliche donde Poggio se esta besando con un supuesto «amigo».

Qué se sabe del nuevo novio de Juli Poggio, Fabri Maida

Desde hace meses que se los ve juntos a Julieta Poggio y Fabrizio Maida, un joven modelo que esta alejado del mundo del espectáculo. Sin embargo, la intérprete de «Shubarunbun» siempre sostuvo que eran amigos y nada más.

Los rumores de noviazgo comenzaron cuando empezaron a viajar juntos y se los veía muy cariñosos. “Fuimos a comer, fuimos a bailar, paseamos, conocimos de todo. Un viaje con un amigo. Un día me ven a ir con él, otro día me ven a ir con otro» le dijo Juli a Socios del Espectáculo.

«Yo no quiero que me casen con nadie, de verdad. La soltería está hecha para disfrutarla. No hay pacto de nada.” aseguró Poggio. Los «amigos» habían sido fotografíados caminando abrazados en una playa en Punta del Este, Uruguay, en enero de este año.

La foto publicada por LAM que confirmó el romance.

En ese momento, la cuenta de Instagram «La Más Popu» aseguró: “Se la vio muy pegadita y sonriente junto a un desconocido. El desconocido se llama Fabri Maida. Me dicen que es amigo de la mejor amiga de Juli, también lo conoce al ex de ella”.

En las últimas semanas, Maida y Poggio vacacionaron juntos nuevamente. Esta vez el destino fue Bariloche, donde disfrutaron de la nieve con amigos. Fue Fabrizio quien posteo unas fotos que dejaron entrever el amor que se tienen. «Escapadita con mi amor, te amo» escribió el modelo en la descripción del carrete de Instagram. Sin embargo, minutos después borró la publicación.

Este jueves, a través de la cuenta de Instagram de LAM el ciclo que conduce Ángel de Brito, se despejaron todas las dudas. Los «ángelitos» subieron una foto a sus historias de Julieta y Fabrizio besandose en una fiesta.