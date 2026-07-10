Justin Baldoni rompió el silencio tras el escándalo con Blake Lively: «Tuvimos que superar muchos traumas»

Después de meses de mantener un bajo perfil en medio de la disputa judicial con Blake Lively, Justin Baldoni rompió el silencio y habló públicamente por primera vez sobre el conflicto que se desató tras el estreno de Romper el círculo (It Ends With Us).

Según informó TN, el actor y director publicó un video en su cuenta de Instagram junto a su esposa, Emily Baldoni, en el que reflexionó sobre el impacto que tuvo la polémica en su vida personal y familiar.

Justin Baldoni habló del difícil momento que atravesó su familia

Sin mencionar de manera directa a Blake Lively, Baldoni aseguró que los últimos dos años estuvieron marcados por el sufrimiento y las consecuencias del escándalo mediático.

En el video, sostuvo que la gratitud fue una herramienta fundamental para atravesar ese período, aunque aclaró que eso no significa olvidar el dolor vivido. Además, contó que tanto él como su familia debieron afrontar situaciones muy difíciles a raíz de la exposición pública.

También explicó que decidió no responder públicamente a las acusaciones porque prefirió dejar que la causa siguiera su curso en la Justicia.

La frase de su esposa que fue interpretada como un mensaje para Blake Lively

Durante la grabación también intervino Emily Baldoni, quien respaldó la postura de su marido y dejó una frase que rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

La mujer sostuvo que, con el paso del tiempo, «la verdad y los hechos hablaron por sí solos», una expresión que muchos interpretaron como una referencia al conflicto judicial con la actriz.

Antes de finalizar el mensaje, Baldoni agradeció el respaldo que recibió de sus seguidores durante todo este proceso y reconoció que el apoyo del público fue clave para sobrellevar uno de los momentos más complejos de su carrera.

Cómo terminó la disputa judicial entre Justin Baldoni y Blake Lively

De acuerdo con TN, a principios de mayo los representantes legales de Blake Lively y Justin Baldoni confirmaron que ambas partes alcanzaron un acuerdo privado para poner fin al enfrentamiento judicial originado tras el rodaje de Romper el círculo.

El entendimiento llegó luego de una serie de resoluciones judiciales que modificaron el escenario de la demanda presentada por la actriz. Además, permitió evitar que el conflicto continuara escalando en los tribunales y en los medios.

Tras conocerse el acuerdo, Lively reapareció públicamente durante la Met Gala en Nueva York, marcando su regreso a uno de los eventos más importantes del mundo de la moda luego de varios meses de intensa exposición mediática.