Shakira adelantó cómo será el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya comenzó y, además del partido que definirá al nuevo campeón, todas las miradas estarán puestas en un espectáculo que marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Shakira será una de las protagonistas del primer show de medio tiempo que se realizará en una Copa del Mundo y ya adelantó algunos detalles de la presentación.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, el espectáculo se llevará a cabo el 19 de julio en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, y reunirá a algunas de las figuras más importantes de la música internacional.

Shakira anticipó que prepara un show diferente

En una entrevista con The Capital Evening Show With Jimmy Hill, la artista colombiana explicó que la actuación que ofrecerá en la final será distinta a la que presentó durante la inauguración del torneo.

«Tengo que pensar bien cómo hacerlo, que sea un poco diferente a lo que hice en la inauguración«, comentó.

Además, destacó la magnitud del evento y recordó que compartirá escenario con otros grandes nombres de la industria musical.

«Va a ser un show de medio tiempo compartido… va a ser bastante histórico, cinco artistas increíbles, bueno, cuatro artistas increíbles más yo«, expresó entre risas.

Quiénes participarán del espectáculo de la final del Mundial

El show reunirá a Shakira, Madonna, la banda surcoreana BTS y Justin Bieber, en una presentación inédita para una Copa del Mundo.

La cantante también reveló que los artistas todavía deben reunirse para definir cómo será la puesta en escena y la participación de cada uno.

«Nos reuniremos todos y veremos cómo va a ser, pero tengo mucha curiosidad«, aseguró.

La participación de Coldplay y Gustavo Dudamel

En los últimos días, la FIFA confirmó que el espectáculo también contará con la participación de Justin Bieber, el director de orquesta Gustavo Dudamel, el coro PS22 y un featuring especial de Coldplay.

Shakira se mostró entusiasmada con esa incorporación y expresó su deseo de compartir escenario con Chris Martin.

«Realmente espero que Chris Martin también esté cantando«, señaló.

El líder de Coldplay no solo tendrá una participación artística, sino que además será el curador creativo del show, que tendrá una duración aproximada de 11 minutos.

Un espectáculo con un fin solidario

Más allá de su impacto artístico, el show de medio tiempo tendrá un objetivo benéfico.

La propuesta busca recaudar fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa destinada a mejorar el acceso a una educación de calidad y promover la práctica del fútbol entre niños y jóvenes de distintos países.

Con esta iniciativa, la FIFA incorporará por primera vez un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, transformando la final del Mundial 2026 en un evento que combinará deporte, música y solidaridad.