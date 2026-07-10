ANSES en julio 2026: fecha de pagos y nuevos montos de Pensiones No Contributivas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de acreditaciones mensuales de julio 2026, aplicando el incremento por movilidad del 2,15% validado por la Resolución 186/2026.

No obstante, la conmemoración de las fechas patrias de julio 2026 forzaron un esquema de ANSES desdoblado. Tras una apertura masiva que agrupó a las primeras terminaciones numéricas antes del cese de actividades comerciales, las entidades financieras se preparan para reabrir sus puertas y dar continuidad a la liquidación integrada de haberes, dejando atrás un bache de cuatro días consecutivos sin atención presencial.

Los montos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para las Pensiones No Contributivas en julio 2026

El reajuste mensual por inflación modificó los valores básicos de las prestaciones asistenciales ligadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aunque volviendo a exponer el impacto del retraso en los complementos fijos.

En cumplimiento con el Decreto 532/2026, firmado por el presidente Javier Milei, la Administración Nacional de la Seguridad Social liquidará de manera conjunta el bono extraordinario de $70.000, determinando las siguientes escalas para cada categoría de las Pensiones No Contributivas:

PNC por Discapacidad y Vejez : el haber básico trepó de forma oficial a $288.392,53. Al sumarse el refuerzo de contingencia estatal, el ingreso de bolsillo consolidado alcanza los $358.392,53. Debido al congelamiento que sufre la suma fija de $70.000 desde marzo 2024, el incremento real efectivo en mano para estas líneas de cobertura es del 1,72%.

: el haber básico trepó de forma oficial a $288.392,53. Al sumarse el refuerzo de contingencia estatal, el ingreso de bolsillo consolidado alcanza los $358.392,53. Debido al congelamiento que sufre la suma fija de $70.000 desde marzo 2024, el incremento real efectivo en mano para estas líneas de cobertura es del 1,72%. PNC Madres de 7 Hijos: al estar equiparada legalmente al 100% de la jubilación mínima ordinaria, la asignación básica se estableció en $411.989,33. Con el plus de asistencia unificado, el monto bruto global se eleva a $481.989,33 (registrando una suba real del 1,83%).

Para los beneficiarios radicados en las provincias de la Patagonia, es indispensable recordar que sobre estos haberes básicos se aplica el adicional del 40% por Zona Austral (Ley 19.485), lo que genera un piso regional sustancialmente mayor al del norte del país.

ANSES julio 2026: las fechas confirmadas en el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas

El operativo técnico diseñado por ANSES concentró las transferencias en bloques específicos, para agilizar el clearing bancario.

Luego del receso por el Día de la Independencia, el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas en julio 2026 se completará bajo el siguiente esquema de Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: liquidados el miércoles 8 de julio 2026 (esquema previo al feriado).

DNI terminados en 4 y 5: lunes 13 de julio 2026.

DNI terminados en 6 y 7: martes 14 de julio 2026.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio 2026.

Cabe destacar que los titulares de las pensiones por invalidez, que cobran en las jornadas remanentes, ya cuentan además con la carga en paralelo de los salarios familiares del SUAF.

Para evitar demoras en las sucursales o traslados innecesarios durante el invierno, los beneficiarios y apoderados pueden constatar el desglose de su orden de pago ingresando de manera digital a la aplicación o al portal oficial Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde los recibos previsionales digitales ya se encuentran consolidados para su descarga gratuita.