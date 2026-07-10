Video | Las impactantes imágenes del dron térmico que detectó los focos críticos del depósito incendiado en Neuquén

El dispositivo detectó los niveles de temperatura y los focos del fuego en el lugar (Foto: Luciano Ortiz Luna)

Un incendio de gran magnitud afectó este jueves 9 de julio un depósito de materiales de construcción de la empresa Sakura en el oeste de Neuquén. Una amplia columna de humo negro llegó a distintos puntos de la ciudad y llegó a verse incluso desde Plottier.

El incendio empezó aproximadamente a las 10:30 . Debido al operativo de contención, se levantó un corte preventivo al tránsito cerca de la zona del fuego. El uso de drones ayudó en el control preventivo de las llamas y las características del suceso.

El personal de bomberos en el lugar informó que, debido a que se registraron más de 500º C en el interior de la estructura producto de las llamas, se estimaba el colapso del techo de la estructura. Con el pasar de las horas la caída finalmente ocurrió en lo que sería la parte media de la estructura.

Según pudo constatar este medio, en el depósito habría principalmente material plástico y no solventes. Además, una pinturería ubicada muy cerca retiró de manera preventiva sus productos para evitar una mayor propagación y poner en peligro el personal del lugar.

Las impactantes imágenes del dron térmico que detectó los focos del incendio

El trabajo de bomberos fue acompañado y fortalecido por herramientas tecnológicas, carros bomba, una grúa y el uso de un dron térmico para sobrevolar el lugar. El elemento utilizado fue un Drone DJI 4 matrice 4T.

Con el dispositivo activo, se consiguió una vista inédita por sobre el lugar incendiado. La herramienta fue utilizada para determinar con precisión los daños y donde se localizaban los focos del fuego en el depósito.

Depósito incendiado en Neuquén: el humo fue visible desde otras localidades

En el límite entre Neuquén y Plottier, sobretodo en el sector de Almirante Brown y Simón Bolívar, cerca de Río Colorado diversos vecinos informaron que vieron la gran columna de humo desprendida del depósito.

A su vez, en determinados sectores de Cipolletti se observó un velo de humo que se desplazaba hacia la ciudad rionegrina impulsado por el viento.