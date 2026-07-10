Así es el Arrowhead Stadium, la imponente cancha donde Argentina buscará las semifinales del Mundial 2026

La Selección argentina afrontará este sábado uno de los partidos más importantes del Mundial 2026, cuando enfrente a Suiza por los cuartos de final. El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos y considerado un verdadero ícono del deporte norteamericano.

Inaugurado en 1972, el recinto demandó una inversión de 43 millones de dólares y tiene capacidad para 79.451 espectadores. Sin embargo, más allá de sus dimensiones, es reconocido mundialmente por la atmósfera que generan sus tribunas.

El estadio abierto más ruidoso del mundo

El Arrowhead Stadium ostenta un Récord Guinness muy particular: es el estadio al aire libre más ruidoso del planeta.

En 2014 alcanzó los 142,2 decibeles, una marca comparable al ruido que produce un avión durante el despegue a muy corta distancia. Esa intensidad sonora es consecuencia de la pasión de los fanáticos de los Kansas City Chiefs, que convierten cada partido en un espectáculo.

Un diseño pensado para ofrecer la mejor visión

Cuando fue inaugurado, el estadio marcó un antes y un después en la arquitectura deportiva de Estados Unidos.

Fue diseñado exclusivamente para la práctica del fútbol americano, con una estructura en forma de doble tazón que acerca las tribunas al campo de juego y permite una excelente visibilidad desde prácticamente cualquier ubicación.

El famoso ritual del estacionamiento

Además del espectáculo dentro del estadio, el Arrowhead Stadium es conocido por una tradición que comienza varias horas antes de cada partido.

Miles de aficionados llegan con anticipación para participar del clásico tailgating, una costumbre estadounidense que consiste en reunirse en el estacionamiento para preparar barbacoas, escuchar música y compartir la previa del encuentro.

Con el paso de los años, esta celebración se convirtió en una de las experiencias deportivas más famosas de Estados Unidos.

Un estadio que ya le trae buenos recuerdos a la Argentina

La Selección argentina ya conoce el Arrowhead Stadium y tiene un antecedente más que positivo en este Mundial.

En ese mismo escenario, el equipo dirigido por Lionel Scaloni debutó con una contundente victoria por 3 a 0 sobre Argelia, en un partido correspondiente al Grupo J en el que Lionel Messi fue la gran figura al convertir un hat-trick.

La casa de los Kansas City Chiefs

El estadio es la sede de los Kansas City Chiefs, una de las franquicias más exitosas de la NFL.

El equipo conquistó el campeonato de fútbol americano en 1969, 2019, 2022 y 2023, consolidándose como una de las grandes potencias de la liga y convirtiendo al Arrowhead Stadium en uno de los escenarios deportivos más reconocidos del mundo.