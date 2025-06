Karina Jelinek había contado hace pocos meses que celebraría su amor con Flor Parise en una boda de ensueño en una playa de Tulum, en México.

Sin embargo, esos planes habrían quedado truncos debido a las constantes peleas que tendrían las chicas.

Karina Jelinek canceló su boda con Flor Parise: “Es la persona más tóxica que conocí”

El sábado pasado a la madrugada, Karina sorprendió en redes sociales al publicar una preocupante historia sobre su relación con Flor. “Jamás habrá casamiento. Es la persona más tóxica que conocí”, escribió Jelinek en un mensaje que dejó solo por unos pocos minutos hasta que decidió borrarlo.

Pero este viernes, siguió dando señales de que no andan bien las cosas. “Acaba de encerrar a mi perrito que duermo todos los días esta persona. Sigo dándale oportunidades, pero no. Ya no quiero más, lo tóxico se sabe”, posteó la modelo y luego nuevamente lo borró.

Además, la diseñadora Paz Cornú, íntima amiga de Jelinek, dejó entrever que está todo mal al contar en Puro Show que ella era la elegida para los vestidos de novia, pero ninguna de las chicas se presentó a las pruebas. “Yo le presenté a Flor. Las esperé para la prueba y no vinieron. No sé nada, se llevan bárbaro”, aseguró.