Karina la Princesita le hizo un desesperado pedido a su mamá: «Intername»

Karina la Princesita generó preocupación entre sus fans por sus publicaciones en redes sociales, haciendo alusión a los problemas de salud mental que atraviesa y atiende con personal médico. Esa situación fue ratificada por su mamá, Mónica Cuello, quien contó un duro pedido que le hizo su hija mientras atravesaba este cuadro.

Mónica Cuello visitó LAM este jueves, cuyo anfitrión fue Ángel de Brito, y allí contó que el momento más dramático que atravesó con Karina la Princesita fue cuando ella intentaba superar un cuadro de depresión, que la afectaba en su vida cotidiana.

La mamá de Karina reveló que, en un momento de mucha congoja, ella le pidió «que la interne», y no supo cómo reaccionar entonces para ayudar a la cantante. «Una vez estaba muy mal, no sé si se va a enojar… Pero me dijo: ‘mamá, por favor intername’» contó Mónica.

«Yo llamé para todos lados, no sabía para dónde disparar. Kari es muy hermética, es muy raro que me haya dicho una cosa así» profundizó Mónica sobre la salud mental de su hija.

Finalmente, Mónica reveló que «yo veía que estaba nerviosa y pasaban cosas que la tenían mal. Es grandiosa, no es pobrecita. En el lugar de ella no sé lo que hubiera podido hacer«, concluyó la mamá de Karina la princesita.

El preocupante mensaje de Karina la princesita

Karina La Princesita, además de haberse animado a hablar a fondo de su depresión, apuntó contra el Polaco, padre de su hija Sol, porque pasa solo dos días a la semana con la adolescente. En este contexto, durante uno de sus shows, frenó la música e hizo un fuerte descargo sobre el escenario, apuntando muy fuerte contra los dueños del lugar por el pésimo sonido.

Luego de los reclamos a su ex y de su tremendo enojo durante su espectáculo, la cantante lanzó un determinante mensaje que generó mucha preocupación entre sus fans. «Me voy lejos, ya fue», escribió sobre un fondo negro, sin dar más detalles.