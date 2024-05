Karina Rabolini se casó con Ignacio Castro Cranwell: la reacción de Daniel Scioli

Hace siete años Karina Rabolini volvió a apostar al amor, tras haber blanqueado su separación de quien fue su marido durante décadas, el actual secretario de Deportes de la Nación, Daniel Scioli. El hombre que la conquistó es Ignacio Castro Cranwell, secretario de Comunicación del Municipio de Tigre. Este viernes, la pareja consolidó su unión y celebró su matrimonio en el Palacio Paz, en el barrio porteño de Retiro.

Según información obtenida por La Nación, Rabolini y Castro Cranwell pasaron por el registro civil poco después del mediodía. Luego, la pareja se instaló en un hotel para prepararse para su gran noche, de la que participarán un selecto grupo de cerca de 100 invitados. Cerca de las 19, ambos se dejaron fotografiar en la entrada del histórico palacio, ubicado frente a Plaza San Martín. Para la ocasión, él optó por un discreto traje negro combinado con una camisa blanca, mientras que ella lució un vestido de seda en tono marfil, con cuello alto y mangas anchas.

Si bien la pareja suele mantener un perfil muy bajo y evitaron hacer un anuncio público, la noticia de su casamiento de alguna manera se filtró y fue dada a conocer en LAM, donde revelaron la noticia en los clásicos enigmáticos del ciclo que se emite por la pantalla de América TV. “Finalmente, se casa Karina Rabolini. Se casa con su novio Ignacio, que lo conocemos todos porque trabajó en prensa mucho tiempo y después trabajó con Scioli”, lanzó Ángel de Brito.

Esto fue lo que dijo Daniel Scioli

Daniel Scioli se refirió al casamiento de Karina Rabolini e Ignacio Castro Cranwell que se llevó a cabo ayer, viernes 10 de mayo. El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior de Argentina dejó al descubierto cómo es su relación actual con su ex esposa.

En diálogo con “A Dos Voces”, al ser consultado por el casamiento de Karina Rabolini, Scioli expresó: “Le deseo la mayor de las felicidades y le envié un mensaje inclusive. A ella y a Ignacio le deseo la mayor de las felicidades”.

Marcelo Bonelli le preguntó si le dolía que su ex esposa contraiga matrimonio de nuevo, a lo que el El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior respondió: “¿Cómo me va a doler? Es una persona que yo quiero mucho, que me acompañó gran parte de mi vida en distintas circunstancias”.

“Ella rehízo su vida, yo rehíce la mía y mantenemos un vínculo de afecto, de amistad y de gratitud entrañable deseándonos lo mejor uno al otro”, agregó Daniel Scioli dejando en evidencia que en la relación con Rabolini no hay rencor de por medio

Así comenzó la historia de amor de Rabolini y Castro Cranwell

La modelo acompañaba a los actos al dirigente que terminó perdiendo el balotaje ante Mauricio Macri y en varias ocasiones se la vio junto a su actual compañero, Castro Cranwell, entonces vocero de Scioli.

Luego de que el mandatario bonaerense viera frustrado su sueño de llegar a la Casa Rosada, Rabolini se distanció, siempre cultivando un perfil alejado de los medios y de los escándalos vinculados a su expareja.

Tiempo después comenzó su relación con Castro Cranwell, quien por su parte, se separó de su esposa y decidió apostar por un nuevo vínculo. La boda, sin embargo, aún no tiene fecha, según explico de Brito en su programa.