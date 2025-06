Katy Perry le compró una mansión a un adulto mayor y ahora impulsan un proyecto de ley para frenar abusos inmobiliarios

La propuesta de la Ley Perry, Ley Perry Protecting Elder Realty for Retirement Years Act -Estados Unidos- apunta a que las personas mayores cuenten con un lapso de tiempo para arrepentirse tras realizar una compra o venta de inmueble, tal como ocurrió con un veterano de 85 años y la cantante Katy Perry.

Impulsan en EE.UU. la ‘Ley Perry’ para proteger a adultos mayores en ventas de propiedades

La búsqueda de la Ley de Protección de Bienes Raíces para Personas Mayores durante la Jubilación inició en 2023 cuando un grupo de legisladores norteamericanos se planteó el objetivo de prevenir abusos financieros en las transacciones inmobiliarias.

Aunque la propuesta californiana todavía no fue discutida formalmente en el Congreso, la información volvió a circular recientemente gracias a una noticia falsa que indicaba que se había promulgado.

Este proyecto busca que quienes firmen un convenio o contrato cuenten con un “periodo de reflexión” de 72 horas para rescindir los contratos firmados por personas mayores a 75 años. Por tanto, el acuerdo quedaría cancelado sin ninguna penalización. La característica hace enfoque especial en las personas con condiciones médicas.

El caso más mediático relacionado con la problemática fue el de la artista que terminó por desalojar de su mansión de US$15 millones a Carl Westcott, un veterano de 85 años que vendió su propiedad por sólo US$11.25 millones a la celebridad.

El ex militar intentó cancelar el trato días después ya que, según su alegato, firmó bajo los efectos de analgésicos ingeridos por una cirugía reciente. Así lo explicó su representante legal en la denuncia de 2020: ”La combinación de su edad, la fragilidad de su espalda y una cirugía reciente, y los opiáceos que tomaba varias veces al día hicieron que el Sr. Westcott estuviera mentalmente enfermo”.

Por su parte, los representantes de la famosa, al contrario de rescindir el acuerdo, le escribieron días después para advertirle que abandone la propiedad porque, en caso contrario, sería desalojado.

En noviembre 2023 y tras años de disputa, el juez Joseph Lipner consideró como válida la compra de la vivienda en Montecito, California. El magistrado señaló que no encontró “ninguna prueba creíble” de que el anterior dueño no se encontrara en condiciones de cerrar el trato: “Westcott firmó otros contratos poco antes y después del contrato en cuestión. Westcott no ha intentado rescindir ninguno de estos contratos por falta de capacidad».