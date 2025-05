Katy Perry interrumpió su show para enfrentar a un fan: “Dejá de escribirle a mi marido”

La cantante estadounidense Katy Perry protagonizó un momento insólito en pleno recital cuando interrumpió su show para dirigirse directamente a un fan del público, al que acusó —con humor, pero visiblemente incómoda— de enviarle mensajes privados a su marido, el actor Orlando Bloom.

La broma de Katy Perry que hizo estallar al público

Todo ocurrió durante una de las fechas de su residencia en Las Vegas, cuando Perry bajó el ritmo del concierto, se acercó al borde del escenario, señaló a un joven entre el público y lanzó: “Oh sí, linda sonrisa. Yo sé por qué estás acá. ¿Qué? No, no, no. Escuchá: si seguís mandándole mensajes directos a mi hombre…”

Las palabras de la artista causaron sorpresa y carcajadas entre los asistentes, que rápidamente se sumaron a su “reclamo” con gritos y aplausos. Sin soltar el personaje, Katy continuó con tono firme: “Lo sé, Kyle. Estuviste haciendo esto durante meses, desde la residencia. Vos no viniste a verme cantar. Si seguís mandándole mensajes a mi hombre, te voy a tener que sacar”.

La situación, que parecía tensa, pronto tomó un giro más distendido y todo indicaría que se trató de una broma o una puesta en escena como transición entre canciones. El joven fan, lejos de ofenderse, se mostró divertido, emocionado y cómplice de la situación.

En diálogo con un medio británico, Kyle –el fan en cuestión– bromeó sobre el momento: “Ahora tengo el recuerdo del concierto de mi vida. Espero que me perdone por mandarle mensajes a su marido y me deje ir al próximo show”, dijo entre risas. Y cerró con humor: “Estoy en mi era de rompe hogares”.