L-Gante fue absuelto y celebró con Wanda Nara: los detalles del encuentro

Este lunes al mediodía, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, escuchó su sentencia y salió muy conforme de los Tribunales asegurando que quiere “probar” su inocencia luego de que la Justicia lo absolviera por el delito de privación ilegítima de la libertad, pero lo condenara por amenazas a tres años de prisión en suspenso, por lo cual quedará libre, por el momento.

Tras la sentencia judicial Wanda Nara lo visitó en su casa

Según pudo saber Noticias Argentinas, el cantante no estuvo celebrando a solas esta sentencia. Wanda Nara lo visitó en su casa ubicada en el Barrio Don Joaquín, de la Zona Sur de la provincia de Buenos Aires.

La conductora de Bake Off Famosos ingresó al barrio privado a las 22 horas en un auto de lujo: un Mercedes Benz G500. Ella llegó sola, pero rápidamente la recibió L-Gante, que se encontraba celebrando junto a un grupo de amigos.

Pasada la medianoche, el músico publicó dos videos en sus historias de Instagram donde se lo puede ver bailando con Wanda Nara. Le puso un emoji de un corazón a esas imágenes.

Este reencuentro no hace más que volver a poner en el foco esta relación que comenzó cuando Wanda se acercó a la música con el mismo equipo que L-Gante y que, a pesar de las idas y vueltas, parece que está más firme que nunca.

Cómo se conocieron Wanda Nara y L-Gante

Wanda Nara y L-Gante se conocieron en 2022, luego de que la empresaria haya revelado que su marido, Mauro Icardi, la había engañado con Eugenia “La China” Suárez.

Ella fue convocada para protagonizar el videoclip “El último romántico” y allí empezaron las especulaciones y los rumores sobre un posible vínculo amoroso entre ellos. Los posteos en Instagram de Elián parecían mostrar una relación de pareja.

Pero fue el 17 de octubre de 2022 cuando los encontraron a los besos en un boliche de Quilmes e Icardi reaccionó como nunca antes se lo había visto. “Es el hazmerreír del mundo entero”, dijo sobre su exmujer y madre de sus hijas Francesca e Isabella, en un vivo de Instagram.

El vínculo se enfrió y Wanda apostó varias veces por volver con su marido, pero salió a apoyar públicamente a Valenzuela cuando quedó detenido el 6 de junio de 2023.

Wanda Nara y L- Gante una historia con idas y vueltas

A fin del año pasado, la empresaria recibió una noticia devastadora. Se enteró que tiene leucemia y decidió priorizar a su familia y se dedicó a echar raíces en la Argentina, donde se sentiría más contenida y acompañada. Mientras tanto, Icardi brilla en el Galatasay de Turquía, pero aprovecha cada momento libre para viajar a Buenos Aires y mostrar que están juntos.

A mediados de este año, Wanda anunció su separación definitiva de Mauro: “Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”.

Con muy mal timing, L-Gante estrenó un tema con “La China” Suárez y eso despertó la ira de Wanda, que no dudó en hacerle saber que estaba ofendida, aunque se reconciliaron y lo invitó a participar de una grabación de su programa de cocina. La química era innegable, aunque la conductora se ocupó de aclarar varias veces que entre ellos había solamente una amistad.

Después llegó la visita de Wanda a Susana Giménez con un mensaje confuso sobre su vínculo con Icardi y otra vez la negativa al supuesto affaire con L-Gante. “Yo supongo que Mauro me ama y pienso que vamos a ser siempre familia, pero la verdad es que es muy complicado”.

Casualmente, el siguiente fin de semana estuvo L-Gante en el programa de Susana y coincidía con la visita de Icardi al país, que se ocupó de mostrar en redes sociales que estaba compartiendo la casa con Wanda. Publicó varias fotos abrazando al mismo perrito que su ex llevó al programa de Susana y hasta le sacó fotos mientras ella dormía. “Pasaron muchas cosas. Pasa que está Icardi en la casa, qué te va a decir. Mirá si dice algo y después vuelve a la casa y está el marido”, picanteó el músico.

¿L-Gante y Wanda otra vez juntos?

Wanda otra vez se había enojado. “Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Cuando habla el despechado, la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema”, le dedicó en redes sociales, pero el cantante no se la dejó pasar y por primera vez confirmó que habían tenido sexo: “Mirá, te lo digo para que me dejen de romper las pelot… siempre. Sí, es obvio, pero ya está. Lo que se imaginaron alguna vez, sucedió”.

Pero Wanda lo desmintió ese mismo día, alegando que no es una mujer que tenga sexo ocasional. “Me siento responsable de salir a aclarar, porque dicen ‘el mejor sexo de su vida’. Nunca tuvimos sexo. Eso no es verdad”, aseguró.

Lo cierto es que mientras este lunes por Telefe salía al aire el repechaje de Bake Off Famosos, Wanda Nara estaba visitando a L-Gante en su casa. Habrá que esperar a escuchar qué cuenta cada uno sobre este encuentro. ¿Amor o amistad?