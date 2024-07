La China Suárez, L-Gante y una canción llena de indirectas: las redes estallaron

L-Gante y La China finalmente dieron a conocer su tema nuevo «Llora como un arrepentido» y los usuarios se pronunciaron en redes.

Enfocada cada vez más en su faceta de cantante, la actriz se unió al representante de la cumbia 420 para, a puro ritmo urbano, disparar varios dardos referidas a varias de sus múltiples polémicas sentimentales de los últimos años.

Lo que dice la letra de «Llora como una arrepentido»

“Cantá conmigo si a vos también te mintieron”, “Tu papel lamentable ahora a mí me divierte”, entona Suárez en algunos pasajes de la canción que, a horas de su estreno, ya es furor en las diferentes plataformas. Así como también se la oye deslizar “El que se enamora, pierde”, frase por demás controvertida dado que esa misma frase cantó Wanda Nara en la canción Ibiza.

En tanto, “Te entregué todo mi corazón, vos no pudiste con tanto”, “Ni para engañarme, tú fuiste inteligente” o “Llora como una arrepentida, me dejaste tirado, me cagaste la vida”, son otras de las picantísimas frases que resuenan en las estrofas de la canción de Eugenia Suárez y Elián Valenzuela que ya tuvo casi 90 mil visualizaciones en apenas 12 horas.

Repercusiones en redes

Chicos el tema de la china Suárez con Lgante dice lo mismo que el tema que está promocionando Wanda Nara hace rato "el que se enamora pierde". No entiendo se comparten las letras — Agos (@AgosBrancatti) July 3, 2024

La China Suarez pegó un tema de cumbia y nunca mas soltó la cumbia/rkt. — nando (@nunditos) July 3, 2024

Qué temón pegaron La China Suárez y L-Gante ❤️ — 𝑫𝒆𝒍𝒇𝒊𝒏𝒂☆ (@avila_delfii) July 3, 2024

L-Gante y la China Suárez juntos y una gran polémica

A mediados del mes de junio se supo que la China Suarez y L-Gante estaban preparando una nueva canción juntos cuando salieron a la luz imágenes de ambos a los besos para lo que ya se suponía sería el videoclip del tema.

Lo cierto es que esto se transformó en una gran polémica porque no sería la primera vez que la actriz se involucra en la vida amorosa de Wanda Nara, quien tuvo acercamientos y un llamativo vínculo con el cantante.

Con información de Primicias Ya