L-Gante fue denunciado por abuso sexual simple: qué dice la presentación ante la Justicia

A pesar de intentar alejarse de los escándalos mediáticos en los que lo involucró Wanda Nara, L-Gante deberá enfrentar ahora a la Justicia una vez más: en los últimos días, el cantante de Cumbia 420 fue denunciado por abuso sexual, tras una presentación realizada por Dakota Goth, la joven con quien se mostró en redes sociales en las últimas semanas. Los detalles de la presentación.

L-Gante denunciado por abuso sexual: qué dice la presentación

De acuerdo a lo publicado por Ciudad.com, L-Gante fue denunciado por Evelyn López, cuyo nombre artístico es Dakota Goth, por abuso sexual simple. La presentación contra el cantante de Cumbia 420 y RKT se hizo ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

Según informaron en «Desayuno Americano«, el programa que conduce Pamela David en América, la joven de 24 años declaró durante cinco horas ante el personal de la Oficina de Violencia Doméstica, quien indicó que habría sido obligada a mantener contacto físico con L-Gante contra su voluntad, en circunstancias que protagonizó en Mar del Plata y Canning, según consta en la causa.

Si bien los abogados de L-Gante argumentaron no haber sido notificados, la Justicia tomó medidas precautorias y ordenó un botón antipánico para la denunciante, una restricción perimetral indefinida de 600 metros y custodia policial de forma permanente.

Dakota Goth había denunciado también a L-Gante por violencia de género durante su estadía en esa ciudad costera. “Él estaba bajo los efectos de drogas todo el tiempo y me exponía a situaciones riesgosas. En un after, me sentí tan mal que ni siquiera me animaba a ir al baño. Tenía miedo de ser abusada”, declaró la modelo en su testimonio.

Quién es Dakota Goth, la denunciante de L-Gante

Dakota Goth es una joven modelo e influencer argentina que tomó estado público en los últimos días tras su relación con L-Gante, con quien se mostró en redes sociales tras la ruptura del cantante de Cumbia 420 con Wanda Nara días atrás.

La mujer denunció que L-Gante la usó mientras estuvo distanciado de Wanda Nara, en medio del escándalo por la separación con Mauro Icardi. La semana pasada, Dakota definió llevar esta acusación ante la Justicia, con patrocinio letrado.