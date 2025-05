L-Gante ¿otra vez enamorado?: «una nueva etapa de felicidad»

L-Gante ya no estaría de novio con Wanda Nara, sino que estaría comenzando una «nueva etapa» con alguien más. El cantante aseguró que él y la ex de Mauro Icardi son amigos y se mostró en su auto con una bailarina. De quién se trata y qué pasa entre ellos.

L-Gante colaboró con una importante figura del mundo de las redes: ¿hay amor?

En las últimas horas, L-Gante compartió dos historias que dieron mucho que hablar en las redes sociales, donde se lo ve muy cerca de una mujer. Los usuarios comenzaron a especular e intentaron adivinar quien es la misteriosa chic de la foto.

Una teoría tuvo mucho apoyo y causó una gran sorpresa. Inesperadamente, según lo dicho por los seguidores del famoso, la mujer no sería una mujer. La persona en cuestión sería Pablito Castillo, un influencer con millones de seguidores en Instagram y Tik Tok, que usualmente se viste de mujer, para realizar su contenido humorístico.

Horas más tarde, el intérprete habló con un movilero y dio detalles sobre su nuevo «amorío». «Seguramente va a salir un poco más de material para mostrarla porque no se vio nada (en las redes). Todavía no mostramos nada porque si no se hizo hasta el momento… hasta que estemos de acuerdo. Es una nueva etapa de felicidad”, aseguró el cantante.

Luego se refirió a Wanda Nara, con quien aparentemente ya no estaría de novio. “Hace un tiempo no me hablo, pero me imagino que debe estar todo bien. Amigos”, dijo. Horas más tarde, se confirmó lo que los fanáticos del cumbiero sospechaban: quien aparecía en la foto es el comediante Pablo Castillo.

Así, L-Gante publicó un sketch en sus redes sociales donde simula estar dando una nota a la prensa desde su auto. “No quiero hablar hoy. No, no ando con nadie, no estoy en nada con nadie”, declaró el músico desde su auto. “Es una amiga, es una amiga de hace tiempo”, contestó cuando le preguntaron por la “mujer” a su lado.

“Soy la Pelo. Lo conozco yo de la grabación”, contó Castillo metido en personaje. “Es un amor, lo amo. Yo estaba en un boliche, estaba cagado y no llevé plata en toda la noche. Él me convidó a un trago, yo no compre nada en toda la noche. Me hizo subir al VIP porque yo no tenía plata para el VIP”, continuó el humorista.