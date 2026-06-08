Vuelve el streaming del Conicet: explorarán los secretos más profundos del Mar Argentino en la Patagonia

El buque científico Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute, servirá de hogar y laboratorio para los 19 investigadores argentinos durante la campaña Talud Continental V en 2027. Foto gentileza Conicet.

El océano profundo es la última gran frontera de nuestro planeta y Argentina está a punto de abrir una nueva ventana hacia lo desconocido. Tras el rotundo éxito de la campaña Talud Continental IV, que no solo revolucionó a la comunidad científica, sino que emocionó a millones de personas a través de transmisiones en streaming, el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) del CONICET ya prepara su próximo gran hito: la misión Talud Continental V.

A bordo del sofisticado buque oceanográfico Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute (EE. UU.), un equipo multidisciplinario de 19 científicos argentinos se adentrará en una región prácticamente inexplorada del Atlántico Sudoccidental. La aventura científica, que durará 23 días, está planificada para abril de 2027 (con chances de adelantarse a febrero) y promete transformar lo que sabemos sobre nuestra propia plataforma marítima.

Destino: Los cañones de Chubut

Si la campaña anterior hizo historia al registrar oasis submarinos en el cañón de Mar del Plata, esta nueva etapa redobla la apuesta. Los científicos navegarán a unos 600 kilómetros de la costa de la provincia de Chubut para estudiar los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown.

El desafío técnico y científico es mayúsculo: el equipo busca superar la barrera de los 4.000 metros de profundidad, accediendo a fondos abisales bajo jurisdicción nacional que jamás han sido vistos por el ojo humano.

Las coordenadas de la aventura: 23 días en el límite de lo imposible

Llevar a cabo una misión de esta magnitud exige una precisión milimétrica. La campaña Talud Continental V contempla 23 días de navegación ininterrumpida, un tiempo donde cada minuto cuenta para mapear los cañones Ameghino y Almirante Brown.

El gran aliado en esta odisea será el ROV SuBastian, la tecnología estrella de la expedición: un vehículo robótico operado a distancia que transmitirá imágenes en ultra alta definición desde un mundo sin luz y tomará muestras sin alterar el entorno. Con este despliegue, el equipo busca romper su propio récord y superar la barrera de los 4.000 metros de profundidad, una meta científica que arrastrará la soberanía del conocimiento argentino hacia territorios donde la presión aplastaría a cualquier ser humano y donde la vida, de formas impensadas, se abre paso en la más absoluta oscuridad.

El precedente: cuando el fondo del mar se volvió viral

El entusiasmo que rodea a esta nueva campaña no es casualidad. Durante el invierno pasado, la expedición Talud Continental IV marcó un antes y un después en la divulgación científica argentina. Gracias al uso del ROV SuBastian, un vehículo de operación remota capaz de sumergirse a profundidades extremas, se transmitieron en vivo imágenes del fondo marino en ultra alta definición.

El resultado fue un fenómeno social. Millones de personas, desde chicos en escuelas de todo el país hasta entusiastas de la naturaleza, siguieron en directo el hallazgo de arrecifes de corales de aguas frías, campos de corales blandos y más de 40 especies potencialmente nuevas para la ciencia.

«Muchas veces la exploración ocurre lejos de la sociedad», reflexiona Martín Brogger, investigador del Conicet en el Ibiomar. «Ver a tanta gente haciendo preguntas y emocionándose con los hallazgos demostró que existe un interés enorme por el océano cuando la información se comparte de manera abierta y accesible».

Ciencia abierta y soberanía en el Atlántico Sur

Más allá de la fascinación por descubrir criaturas extrañas, la misión tiene un trasfondo estratégico fundamental. Con más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie sumergida, el Mar Argentino es una de las regiones más ricas y productivas del mundo, con un rol clave en la regulación climática global y el ciclo del carbono.

El equipo de investigadores, que nuclea a especialistas de nodos científicos de todo el país (desde Buenos Aires y Córdoba hasta Mar del Plata y Tierra del Fuego), abordará la investigación desde múltiples disciplinas:

Biodiversidad abisal: Identificación de invertebrados y peces de aguas profundas.

Identificación de invertebrados y peces de aguas profundas. ADN ambiental (eDNA): Análisis de muestras de agua para detectar qué especies transitan la zona sin necesidad de capturarlas.

Análisis de muestras de agua para detectar qué especies transitan la zona sin necesidad de capturarlas. Monitoreo del impacto humano: Estudio de corrientes, dinámica de sedimentos y la alarmante presencia de microplásticos en ambientes remotos.

Al igual que en la edición anterior, el Schmidt Ocean Institute facilitará la infraestructura tecnológica bajo un modelo de ciencia abierta. Esto significa que las inmersiones se transmitirán nuevamente en vivo y los datos se publicarán de forma gratuita en repositorios nacionales e internacionales. El Mar Argentino se prepara para revelar sus secretos más profundos, y esta vez, el mundo entero podrá mirarlo de frente.