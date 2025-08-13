La Cicciolina y un reclamo contra el Estado italiano por su jubilación: lo que se sabe

lona Staller, más conocida como La Cicciolina, presentó una queja ante el Parlamento de Italia luego de la decisión de dejar de otorgar pensiones vitalicias a los expolíticos en ese país. La exlegisladora, actualmente de 73 años, está entre los más de mil demandantes que intentan revertir la medida. Acá te dejamos los detalles.

La Cicciolina contra el Estado italiano

La Cicciolina fue una de las actrices más reconocidas del cine erótico. A fines de la década de 1980 llegó al Parlamento como representante del Partido Radical y desde allí defendió causas como la legalización de la marihuana, los derechos sexuales y la libertad de expresión.

En 2018, desde la Cámara de Diputados local impulsaron la medida argumentando que el recorte en las pensiones serviría para aumentar los salarios de los diputados en ejercicio.

“La sentencia que recorta las pensiones es nula porque faltan los motivos de la decisión”, había dicho el abogado de Cicciolina. A raíz de esta medida, la Asociación de Exparlamentarios había ofrecido una alternativa: “Hicimos una propuesta valiente, que demuestra que no queremos privilegios”.

Esta reducción en sus ingresos no es lo único que reclama Cicciolina. La exactriz exige a la Cámara italiana una indemnización millonaria por “daños ocasionados” que, adelantó, destinará a causas benéficas y hospitales.

La Cicciolina había reaparecido en escena a principios del 2025 para presentar su autobiografía: Memorie. Actualmente, la húngara, que había recibido la ciudadanía italiana a los 25 años, reside en Roma y se mantiene muy activa en redes sociales.

