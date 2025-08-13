Julieta Prandi habló tras la condena a Claudio Contardi “Hoy empiezo a vivir”

Julieta Prandi rompió el silencio tras la condena a 19 años de prisión contra su ex marido, Claudio Contardi, por abuso sexual agravado y violencia. La sentencia, dictada en los Tribunales de Campana, incluyó la detención inmediata del empresario, quien fue retirado del lugar bajo custodia.

Prandi sobre la pena de 19 años a su ex: “Casi el infierno que yo viví”

“Siento que la Justicia finalmente me escuchó”, expresó la conductora, que agradeció a todos los que la acompañaron en estos años de proceso judicial. “Esto tiene que ser un antes y un después».

En diálogo con la prensa Julieta expresó: «Hoy empiezo a vivir. Puedo elegir y ser feliz. El después es empezar a salir tranquila a la calle”.

Julieta Prandi consideró que la pena de 19 años “es ejemplar” y la comparó con el tiempo que duró su sufrimiento durante el matrimonio: “Casi, casi, el infierno que yo viví, que fueron 20 años. Se lo llevaron preso”. Contó que no llegó a tiempo para presenciar la lectura del fallo, que duró apenas cinco segundos, y que se enteró del veredicto en la camioneta, donde la custodia y el botón antipánico permanecen siempre junto a ella. “El miedo siempre está”, reconoció.

La modelo destacó el trabajo del equipo de Fernando Burlando y el apoyo incondicional de su pareja, Emanuel Ortega. “Emanuel es mi sostén, mi compañero de vida. Hoy es nuestro aniversario y este es un premio para los dos. Me vio padecer mil instancias, y llegar a esto es un cierre para los dos”, expresó con emoción.

Prandi aseguró que quería ver a Contardi en la audiencia: “Necesitaba darle un cierre. Primero, que tenga fe en que hay justicia; segundo, que viva el infierno que yo viví”.

La conductora remarcó que el proceso fue difícil, pero que finalmente “se entendió la peligrosidad” del acusado. “Era lógica una detención. Siempre creí en la Justicia, aunque me costaba verla. La sentí muy lenta. Tardé cinco años en tener un juicio”, sostuvo, y agradeció especialmente la labor de su psicóloga, a quien calificó como clave para sostenerse de pie durante todo el proceso.

“Fue todo un desgaste emocional, pero hoy puedo decir que empiezo a vivir”, concluyó.