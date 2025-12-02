Evangelina Anderson desmintió un romance con Ian Lucas y explicó qué ocurrió en el boliche

La modelo Evangelina Anderson y el influencer Ian Lucas son compañeros en MasterChef Celebrity, pero además de llevarse muy bien, estarían iniciando un romance.

Evangelina Anderson habló de su supuesto romance con Ian Lucas

Se los vio muy juntos en un boliche en una situación que parecía de besos, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente que se tratara de un romance.

En diálogo con Desayuno Americano, Evangelina dijo: «Se nota que no fue un beso, pero primero que es mentira, y segundo, que mirá si yo voy a estar a los besos, pero absolutamente con nadie en un boliche».

Anderson explicó que, debido al ruido, tuvo que acercarse para hablarle al influencer: «En un boliche le hablás al oído a la gente porque no se escucha nada, y yo que tengo problemas de voz, que vivo disfónica, hablo cerca también».

Lo cierto es que Evangelina es mucho mayor que Ian Lucas. Ella tiene 42 años, mientras que él tiene 26: «Nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad. Si conociera a alguien, no habría problema, pero sinceramente estoy sola».

