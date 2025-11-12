Evangelina Anderson consiguió la foto que más buscó: así fue su encuentro con Johnny Depp

La llegada de Johnny Depp a la Argentina causó un gran revuelo, no solo entre sus fans, sino entre los famosos que pudieron acercarse y conocerlo directamente.

Hace algunas horas, todas las miradas recayeron sobre Evangelina Anderson, quien compartió una foto con el actor, y sus seguidores reaccionaron con miles de likes.

El encuentro de Evangelina Anderson con Johnny Depp

Lo más apreciable de esta instantánea, fue el gesto de cercanía que ambos expresaron: sonrientes y abrazados frente a la cámara. Este momento fue captado, mientras la estrella de Hollywood abandonaba las instalaciones de Telefe, luego de concederle una entrevista exclusiva a Vero Lozano.

Según contaron varios testigos, la modelo se la jugó: vio la oportunidad y corrió hacia al artista para pedirle una foto. Lo hizo con mucho respeto, pero tan emocionada como una fan más.

En redes, las comparaciones entre este momento icónico y el que publicó Wanda Nara en su encuentro con Depp, no tardaron en surgir y así lo expresaron algunos internautas, que, incluso, asomaron la posibilidad de que surja algún interés romántico.

“Le gustan las Barbies, ¡así que ya sabés! Mirá cómo sonríe me muero”, “La primera persona a la que veo que abraza con tanto amor”, “No hay que comparar, pero busquen la foto de él con Wanda y su cara de felicidad con Evangelina“, “Te me vas a Hollywood Eva”, “Se le ve contento, le gusta tu belleza“, ”Ahí sí está a gusto el pirata!“, ”Es por ahí Eva, jajaja!“, expresaron algunos seguidores en redes.

Cómo hacer pionono salado de atún: la receta de Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity

Ingredientes:

1 pionono salado (puede ser casero o comprado)

2 latas de atún en aceite o natural, escurrido

2 cucharadas de mayonesa

1 cucharada de queso crema

1 tomate grande, cortado en cubos pequeños

½ pimiento rojo asado, cortado en tiras

½ pimiento amarillo asado, cortado en tiras

1 huevo duro picado (opcional)

Jugo de medio limón

Sal y pimienta a gusto

Hojas de perejil o rúcula para decorar

Preparación: