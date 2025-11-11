Cómo hacer pionono salado de atún: la receta de Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity 

Este martes 11 de noviembre, los participantes de MasterChef Celebrity enfrentaron un nuevo desafío: preparar piononos, dulces o salados, con creatividad y equilibrio. En esta oportunidad, Evangelina Anderson eligió una versión salada, con atún, tomates y pimientos asados, que buscó destacar por su tamaño y sabor.

Cuando llegó el momento de la devolución, la modelo presentó su plato con un pionono tan largo que sobresalía del plato. El jurado, sorprendido por la presentación, no tardó en hacer comentarios. Germán Martitegui, con su habitual precisión, cortó las puntas del pionono y le pidió que volviera a presentarlo correctamente antes de probarlo.

Tras degustarlo, los chefs destacaron el sabor del relleno, aunque hicieron una observación sobre el equilibrio del plato. Anderson explicó:

“Quería sorprenderlos con el tamaño… se veía en el plato así enorme y me gustó eso”.

A lo que Martitegui respondió: “Me parece que era muy poco relleno y quedaba como piel en las puntas colgando”.

Más allá del detalle, Evangelina se mostró conforme con su preparación y agradeció los comentarios del jurado.

Receta del pionono salado de atún, tomates y pimientos asados

Ingredientes:

1 pionono salado (puede ser casero o comprado)

2 latas de atún en aceite o natural, escurrido

2 cucharadas de mayonesa

1 cucharada de queso crema

1 tomate grande, cortado en cubos pequeños

½ pimiento rojo asado, cortado en tiras

½ pimiento amarillo asado, cortado en tiras

1 huevo duro picado (opcional)

Jugo de medio limón

Sal y pimienta a gusto

Hojas de perejil o rúcula para decorar

Preparación:

Preparar el relleno: en un bol, mezclar el atún con la mayonesa, el queso crema y el jugo de limón. Condimentar con sal y pimienta.

Agregar los vegetales: sumar el tomate, los pimientos asados y, si se desea, el huevo duro picado. Mezclar bien hasta lograr una pasta suave y uniforme.

Rellenar el pionono: colocar la masa sobre un film y untar de manera pareja la mezcla de atún.

Enrollar cuidadosamente: ayudate con el film para que quede compacto y sin romperse.

Decorar: cubrir con una fina capa de mayonesa y decorar con hojas verdes, tiras de pimiento o aceitunas.

Refrigerar: llevar a la heladera al menos una hora antes de servir para que tome consistencia y sabor.

Para un toque gourmet como el de Evangelina, podés agregar un hilo de aceite de oliva con limón y un poco de ralladura de cáscara para realzar el aroma.