La conmovedora foto que compartió Mirtha Legrand para recordar a Daniel Tinayre: “Mi querido marido” 

Mirtha Legrand recordó a su marido, Daniel Tinayre, en el día de su cumpleaños. La conductora compartió una tierna foto vintage del hombre que además fue su mánager y productor.

“Hoy hubiera cumplido años mi marido, mi querido Daniel. Años inolvidables”, escribió la conductora de La Noche de Mirtha (eltrece) junto a un emoji de corazón blanco. El posteo fue acompañado de una foto vintage donde se los veía abrazados y sonrientes.

La historia de amor de Mirtha Legrand y Daniel Tinayre

Mirtha Legrand y Daniel Tinayre se conocieron el 24 de diciembre de 1945 en el set de filmación. Dos meses después, el 23 de febrero -el día en que las gemelas Mirtha y Silvia Legrand cumplían 18 años- anunciaron el compromiso. La boda se realizó el 18 de mayo de 1946 en la iglesia San Martín de Tours, del barrio de Palermo.

Su primer bebé, Daniel Tinayre —que como se acostumbraba en la época, se llamó igual que su padre— nació el 20 de agosto de 1947. Y Marcela, tres años después, el 31 de octubre de 1950.

Durante la crisis del cine argentino, a fines de los cincuenta, el director le propuso a su esposa que empezara a hacer teatro y tiempo después, televisión. Con su gran visión, Alejandro Romay le propuso a Mirtha un programa novedoso, en el cual realizaría entrevistas durante un almuerzo televisado.

Así, en 1968 empezó el famoso Almorzando con las estrellas, con dirección y producción de Daniel Tinayre, que enseguida pasó a llamarse Almorzando con Mirtha Legrand. El ciclo todavía es uno de los programas más exitosos de la televisión argentina, conducido los sábados a la noche por Mirtha (La noche de Mirtha) y los domingos al mediodía por su nieta Juanita (Almorzando).

Daniel Tinayre padre murió el 23 de octubre de 1994, como consecuencia de una hemorragia gastrointestinal, una complicación de la enfermedad que padecía, Hepatitis B. Mirtha Legrand lo recuerda cada año en sus distintos aniversarios con el mismo amor que los había unido.