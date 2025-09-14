Ángel de Brito compartió detalles sobre el estado de salud de Thiago Medina, quien permanece internado tras el grave accidente que sufrió el viernes.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva luego del grave accidente que sufrió el pasado viernes mientras manejaba en moto por la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. El impacto fue tan fuerte que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, y su estado sigue siendo delicado.

Ángel de Brito reveló cómo sigue la salud de Thiago Medina: “Crítico»

En medio de la conmoción que generó la noticia, Ángel de Brito utilizó sus redes sociales para compartir información sobre la evolución del exparticipante de Gran Hermano.

“Su condición sigue siendo delicada y bajo estricta reserva. El equipo médico mantiene comunicación constante con sus familiares para informar sobre su evolución”, expresó el conductor de LAM (América TV).

Y remarcó: “Está en coma inducido. Se encuentra estable, aunque continúa en estado crítico”.

"Thiago Medina"



Porque así fue el accidente por el que está internado en grave estado el ex Gran Hermano. pic.twitter.com/5o3dexI0rr — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 14, 2025

¿Quién es Thiago Medina? La dura historia que lo hizo conocido en Gran Hermano

Thiago Medina, de 22 años, ingresó hace tres a la casa de Gran Hermano, donde se volvió muy popular. En LAM, su familia contó la difícil historia del exparticipante, quien tiene diez hermanos y hermanas, algunos de los cuales ya viven con sus propias familias y otros, los más pequeños, con su padre, tras la muerte de la madre del grupo hace más de diez años.

La familia de Thiago Medina es oriunda de González Catan. Cuando ingresó a Gran Hermano, a fines de 2022, los familiares del joven celebraron su participación en el reality de Telefe, que ponía en juego unos 15 millones de pesos.

Poco antes de entrar a la casa de Gran Hermano, Thiago trabajaba en el Mercado Central de Buenos Aires y salía a cartonear para juntar algunos pesos extras para colaborar con su familia. La mamá del chico, Marisa, murió cuando el concursante tenía ocho años y a pocos días de haber parido a su hija más chica, como consecuencia de un infarto. Su muerte conmovió a la familia, porque tan solo tenía 34 años.

La idea de que Thiago entrara a Gran Hermano fue de Camila Medina, la hermana mayor, quien después se popularizó por mostrar su vida en redes sociales y sumarse al reality «Cuestión de Peso«, por El Trece.

Meses antes de este fuerte accidente, Thiago había abierto una verdulería de barrio, que tuvo las puertas abiertas poco tiempo, dados conflictos internos con el personal que había contratado para la atención al público.

Junto a Daniela Celis, también exparticipante de Gran Hermano en la misma edición, tiene dos hijas mellizas: Laia y Aimé, que en enero 2026 cumplirán los dos años.