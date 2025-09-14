La «mesaza» de Juana Viale: conocé a los invitados de hoy, domingo 14 de septiembre 2025

Como cada mediodía de domingo, la expectativa se renueva. La lista de invitados para «Almorzando con Juana» de hoy, domingo 14 de septiembre 2025, está confirmada y promete una mesa ecléctica con figuras de la política, el espectáculo y el deporte.

A continuación, te contamos quiénes se sientan en la «mesaza» de El Trece para debatir sobre la actualidad y compartir sus historias con Juana Viale.

La «mesaza» de Juana Viale: los invitados de este domingo 14 de septiembre 2025

Este domingo 14 de septiembre 2025, el legado de la familia Legrand se mantendrá vivo con «Almorzando con Juana». Juanita Viale recibirá a una mesa variada que incluirá a:

la actriz Silvia Kutika .

. el cantante CAE .

. el actor Vico D´Alessandro .

. el comediante Ezequiel Campa .

. el deportista Juan Fossaroli.

La «mesaza» de Juana Viale: ¿A qué hora y por dónde verla?

«Almorzando con Juana», con la conducción de Juana Viale, puede verse este domingo 14 de septiembre 2025 desde las 13:45 en la pantalla de El Trece.

La producción es de StoryLab.

Con información de Noticias Argentinas.-