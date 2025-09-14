El Mercedes Benz 1114, es un camión, también colectivo, símbolo de robustez y versatilidad en el tránsito argentino durante décadas. El camión fue y es muy utilizado por agricultores y transportistas, mientras que el colectivo fue un icónico en el transporte público.

Sin dudas que es un vehículo que marcó varias generaciones en nuestro país, por eso, con el uso de Gemini AI, se puede apreciar su versión 2025 manteniendo su espíritu robusto y confiable, pero con las tecnologías actuales.

Así sería el nuevo Mercedes Benz 1114: la versión 2025 del icónico camión

En 2025, el 1114 daría un salto hacia la electrificación, ofreciendo una solución más sostenible y eficiente, sin perder su capacidad de carga.

Motorización: Sería completamente eléctrico, impulsado por un sistema de propulsión modular de Mercedes-Benz eActros.

Configuración: Podría tener dos motores eléctricos integrados en el eje trasero, proporcionando una potencia combinada de alrededor de 330 kW (aproximadamente 440 CV).

Baterías: Equiparía paquetes de baterías de última generación, con una capacidad total de hasta 300 kWh, permitiendo una autonomía de unos 300-400 km con una sola carga, ideal para el transporte regional y urbano.

Carga: Contaría con capacidad de carga rápida (DC) de hasta 160 kW, permitiendo recargar del 20% al 80% en menos de una hora. También incluiría un sistema de recuperación de energía por frenado regenerativo.

Transmisión: No tendría una transmisión convencional, ya que los motores eléctricos ofrecen par instantáneo y una curva de potencia lineal.

Chasis y Suspensión: Mantendría un chasis de largueros y travesaños robusto, pero con mejoras en la aleación para reducir el peso. La suspensión sería neumática en el eje trasero para mayor confort y adaptación a diferentes cargas, y parabólica reforzada en el eje delantero, para mantener su durabilidad.

Frenos: Frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS, EBD (Distribución Electrónica de Frenado) y asistencia de frenado de emergencia.

Seguridad Activa: Incluiría sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) como asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, asistencia de frenado activo con detección de peatones y ciclistas, y monitoreo de punto ciego.

Cómo sería el exterior del icónico Mercedes Benz 1114 en 2025

El diseño exterior del 1114e «Renacimiento» fusionaría la nostalgia de las líneas clásicas del 1114 con una estética moderna y funcional.

Cabina: Conservaría la forma icónica de la cabina «trompa» o «nariz» corta, pero con paneles más aerodinámicos y una parrilla frontal rediseñada. La estrella de Mercedes-Benz seguiría siendo prominente, pero podría iluminarse.

Faros: Faros LED de alta eficiencia con luz diurna integrada, manteniendo una forma circular para recordar al original, pero con tecnología de iluminación adaptativa.

Paragolpes: Un paragolpes robusto, posiblemente con sensores integrados para los sistemas ADAS y una estética que combine metal y materiales compuestos.

Llantas: Llantas de acero o aleación ligera de diseño moderno, optimizadas para la eficiencia.

Espejos: Espejos retrovisores aerodinámicos, posiblemente con cámaras integradas para eliminar los puntos ciegos y mejorar la visibilidad (MirrorCam).

Puerta de Carga: La caja de carga sería personalizable, desde una plataforma plana hasta una caja cerrada o frigorífica, construida con materiales ligeros pero resistentes.

Cómo sería el interior del icónico Mercedes Benz 1114 en 2025

El interior se transformaría por completo para ofrecer un ambiente de trabajo moderno, cómodo y tecnológicamente avanzado.

Puesto de Conducción: Un tablero de instrumentos digital personalizable mostraría toda la información relevante: velocidad, autonomía restante, consumo de energía, estado de las baterías.

Sistema de Infoentretenimiento: Una pantalla táctil central de gran tamaño con el sistema MBUX de Mercedes-Benz, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, navegación optimizada para vehículos eléctricos (indicando puntos de carga), y conectividad avanzada.

Asientos: Asientos ergonómicos con suspensión neumática y múltiples ajustes, tapizados en materiales resistentes y de fácil limpieza.

Volante: Volante multifunción con mandos integrados para controlar el tablero y el sistema de infoentretenimiento.

Climatización: Sistema de climatización automático.

Almacenamiento: Múltiples compartimentos de almacenamiento inteligentes para documentos, objetos personales y herramientas.

Conectividad: Puertos USB-C, cargador inalámbrico para smartphones y punto de acceso Wi-Fi.

Este 1114e «Renacimiento» sería un guiño al pasado con la mirada puesta firmemente en el futuro del transporte de carga.