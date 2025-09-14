Estado de salud de Thiago Medina: cómo ocurrió el grave accidente que lo tiene internado

Thiago Medina, uno de los exparticipantes más queridos de Gran Hermano, se encuentra internado en estado delicado tras sufrir un violento accidente mientras manejaba su moto. Según las primeras informaciones, su evolución no es la esperada por su familia y su pronóstico es reservado. Todos los detalles sobre su estado de salud y las causas del incidente.

Thiago Medina en grave estado: qué se sabe sobre el accidente del exparticipante de Gran Hermano

Thiago Medina protagonizó un grave accidente de tránsito en las últimas horas, cuando manejaba una moto recientemente adquirida. Hasta hace algunas horas, no había muchos detalles sobre la mecánica del choque, aunque posteriormente se logró reconstruir al menos una parte del incidente vial.

Según el reporte policial, el accidente de Thiago Medina se registró en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, cuando circulaba hacia General Rodríguez.

De acuerdo a las reconstrucciones iniciales, el cruce tenía poca señalización y esto podría haber contribuido en el choque con otro vehículo, que era conducido por una mujer.

Las primeras informaciones indican que el otro vehículo involucrado en el accidente habría querido girar para doblar en el ingreso de una calle, cuando Thiago Medina se vio sorprendido por la acción del otro conductor e impactó contra este. El exparticipante de Gran Hermano llevaba el casco puesto.

Quién es Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que sufrió un grave accidente

Thiago Medina ingresó a una de las recientes ediciones de Gran Hermano, en octubre 2022, con 18 años. Su historia de vida conmovió a los espectadores del reality de Telefe, por las dificultades afrontadas durante su infancia junto a su familia.

Luego de su participación en Gran Hermano, y ante la falta de propuestas de trabajo en televisión, Medina abrió una verdulería en González Catán. Sin embargo, cuatro meses después de haber iniciado el negocio se vio obligado a cerrarlo debido a diferencias con sus empleados.

Adentro de la casa de Gran Hermano, Thiago conoció a Daniela Celis, con quien comenzó una relación que se trasladó afuera de la casa de Telefe y meses después fueron padres de las mellizas Laia y Aimé. En las últimas semanas, la pareja había enfrentado el devenir de algunas peleas, por lo que estaban separados y habían tomado nuevamente protagonismo en los programas de chimentos.