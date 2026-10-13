La emotiva despedida del elenco de Breaking Bad a RJ Mitte tras la confirmación de la causa de su muerte: «¿Por qué?»

La consternación sacude a Hollywood tras confirmarse la causa de la muerte de RJ Mitte, el actor de 34 años recordado internacionalmente por encarnar a Walter White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad. El artista fue hallado sin vida este lunes en su domicilio de Brownsville, Texas, luego de que las autoridades policiales acudieran al lugar al recibir un llamado al mediodía. Horas más tarde, la confirmación de que el deceso se debió a un suicidio provocó una profunda ola de dolor entre sus excompañeros de reparto, encabezados por Bryan Cranston y Aaron Paul.

El fallecimiento del joven no solo deja un vacío en la industria del entretenimiento, sino también en el ámbito del activismo social, donde Mitte se consolidó como un ferviente defensor de los derechos de los artistas con discapacidad. Quien padeciera parálisis cerebral desde su infancia utilizó el éxito masivo de la ficción para derribar barreras de inclusión, presidir su propia fundación filantrópica y encabezar campañas de concientización, un legado que hoy sus colegas recuerdan con profunda admiración en medio de la devastación por su partida.

La desgarradora carta de Bryan Cranston y el llamado a la prevención

El encargado de liderar los homenajes fue Bryan Cranston, quien interpretó al padre de Mitte durante las cinco temporadas de la serie. En una extensa y conmovedora publicación que rápidamente superó los cuatro millones de interacciones en redes sociales, el ganador del Emmy expresó estar sumido en una «profunda desesperación» tras enterarse de la noticia. «RJ Mitte, mi dulce hijo en Breaking Bad, ha muerto. Lo conocí cuando solo tenía 14 años cuando fue elegido como Walter White Jr., un papel que jugó con tanta alegría y entusiasmo», escribió el actor, destacando que su condición médica jamás fue una excusa para no cumplir con el exigente calendario de rodaje.

En su escrito, Cranston repasó la evolución del joven, a quien vio convertirse en «un actor realmente excelente», y reveló un detalle personal que volvió aún más doloroso el desenlace: apenas unas semanas antes habían estado intercambiando mensajes para coordinar un almuerzo.

Invadido por la impotencia, el protagonista de la serie se cuestionó: «Toda esa promesa y potencial ahora es una gran pérdida. Es especialmente devastador escuchar que se quitó la vida. ¿Por qué?«. Sobre el final de su mensaje, tras despedirse con un «Te extrañaré, hijo», Cranston aprovechó para concientizar sobre la salud mental e imploró a quienes atraviesen pensamientos suicidas que se comuniquen con la Línea de Ayuda 988.

Aaron Paul y Dean Norris sumaron su dolor: «Estoy destrozado»

A las palabras de Cranston se sumó rápidamente Aaron Paul, el encargado de dar vida a Jesse Pinkman en la ficción. A través de un desgarrador comunicado difundido por The Hollywood Reporter, el actor manifestó que la relación que construyeron había trascendido la pantalla y que la noticia lo dejó con el «corazón roto».

«Estoy destrozado. Tengo el corazón roto por esta noticia. RJ, te quiero, amigo. Te vamos a extrañar», expresó, al tiempo que dedicó unas palabras de contención a su público: «A quien lea esto, que sepa que es querido y que no está solo. Recuérdenlo siempre».

Por su parte, Dean Norris, quien encarnó al agente de la DEA Hank Schrader —tío del personaje de Mitte en la serie—, también manifestó su conmoción ante la tragedia. «Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en la serie, siempre lo cuidé cuando era niño en el set. Era un joven encantador y lo extrañaremos muchísimo. Es desgarrador, no puedo creerlo. Mis pensamientos están con él y su familia», declaró el intérprete, reflejando el profundo afecto que mantenía con el actor desde los primeros pasos del proyecto en 2007.

El legado de RJ Mitte: entre la actuación y la lucha por la inclusión

Más allá de su recordado paso por Breaking Bad —producción que obtuvo 16 premios Emmy y donde interpretó a un personaje que, al igual que él en la vida real, usaba muletas por su parálisis cerebral—, RJ Mitte construyó una sólida trayectoria en el cine y la televisión. Entre sus trabajos más destacados figuran el filme Triumph (2021), donde encarnó a un estudiante con su misma condición que buscaba convertirse en luchador, además de largometrajes como Love Me Dead (2024), Westhampton (2025) y participaciones en series como Switched at Birth y The Guardians of Justice.

Sin embargo, su huella más profunda trascendió las pantallas. Mitte aprovechó la repercusión global de su rol para transformarse en un prominente embajador de organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, además de presidir The Mitte Foundation, dedicada a brindar apoyo a proyectos comunitarios. Como bien resaltó Cranston en su despedida, el actor se convirtió en la voz y el rostro de numerosos artistas con discapacidad, impulsando la equidad y la visibilización dentro y fuera de la industria del entretenimiento

Dónde pedir ayuda en Neuquén y Río Negro

Ante una situación de angustia o sufrimiento emocional, la Guardia de Salud Mental de Neuquén atiende los 365 días del año en el 299 535 8191. La línea está a cargo de profesionales del sistema público, entre ellos psicólogos y trabajadores sociales. También se puede enviar un mensaje para solicitar que el equipo se comunique.

Los profesionales escuchan, evalúan el nivel de riesgo y orientan sobre el centro de salud u hospital más cercano. Si existe riesgo de vida, articulan la respuesta con el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) o con las guardias hospitalarias.

Ante una emergencia inmediata, se debe llamar al 107, al 101 o al 911, o concurrir a la guardia del hospital más cercano. Todos los intentos de suicidio son considerados una urgencia de salud mental y deben recibir atención prioritaria

Además, si sabemos de una persona que transita «una ideación suicida» o pensamientos negativos, la Red Argentina de Suicidología ofrece un WhatsApp (02920-15424-4099) que consiste en una línea de asesoramiento -no de asistencia- para conocer los pasos a seguir.

Si la persona está dispuesta a quitarse la vida -o está autolesionándose con ese fin-, hay que comunicarse de manera urgente con el 911 donde los operadores pondrán en marcha un dispositivo de atención.

-Si la persona que tiene pensamientos negativos necesita ser escuchada o hablar, puede comunicarse con el 135, una línea gratuita de asistencia al suicida. Otra alternativa es el 0800-999-0091, atendido las 24 horas, los 7 días de la semana por profesionales de Salud Mental.