Dolor en Hollywood: murió RJ Mitte, el recordado hijo de Walter White en «Breaking Bad»

RJ Mitte, el actor que alcanzó fama mundial por interpretar a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, falleció a los 34 años en la ciudad de Brownsville, Texas.

La triste noticia fue confirmada este lunes 12 de octubre por sus representantes a través de un comunicado oficial, aunque no se revelaron las causas inmediatas de su deceso. “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, expresó el entorno del artista en el mensaje público.

El legado en la pantalla y su lucha por la inclusión

Mitte logró el reconocimiento internacional gracias a su participación en la multipremiada ficción protagonizada por Bryan Cranston, emitida originalmente entre los años 2008 y 2013. En la historia —que narraba la transformación de un profesor de química en un fabricante de metanfetaminas— Mitte encarnó al hijo del protagonista. Al igual que su personaje en la ficción, el actor vivía con parálisis cerebral, una condición médica que le fue diagnosticada durante su infancia.

La serie se convirtió en un fenómeno televisivo global, obteniendo 58 nominaciones a los premios Emmy en horario estelar y ganando 16 estatuillas, entre las que destacan dos galardones a Mejor Serie Dramática. Esta inmensa popularidad le otorgó a Mitte una plataforma invaluable para concientizar sobre su condición y ampliar su trabajo en favor de la inclusión de las personas con discapacidad dentro de la industria del entretenimiento.

A través de múltiples entrevistas, actividades públicas y colaboraciones, impulsó iniciativas orientadas a visibilizar y derribar las barreras que enfrenta diariamente esta comunidad. Además de su faceta artística, se desempeñó como embajador de instituciones de gran prestigio como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, ambas vinculadas con la atención, los servicios y el bienestar de personas con diferentes necesidades de salud.

En el ámbito estrictamente solidario, presidió The Mitte Foundation, una organización enfocada en respaldar proyectos comunitarios e iniciativas filantrópicas. Toda su participación en estas actividades estuvo profundamente relacionada con su propia experiencia personal y su genuino interés en promover una mayor equidad social.

Una carrera activa en cine y televisión

Lejos de encasillarse en el rol que lo llevó a la fama, Mitte continuó desarrollando diversos proyectos en el cine y la televisión. En el año 2021 protagonizó el drama Triumph, una película en la que interpretó a un estudiante de secundaria con parálisis cerebral que persigue el objetivo de convertirse en luchador. La cinta abordó con crudeza los desafíos personales y sociales que enfrenta el protagonista en el ámbito deportivo.

Sus trabajos cinematográficos posteriores incluyeron títulos como Love Me Dead (2024), donde compartió elenco con Dove Cameron, y Westhampton (2025), junto al actor Finn Wittrock. De acuerdo con la información disponible en su perfil de IMDb, uno de sus proyectos más recientes fue la película independiente Talking to Strangers, coprotagonizada por Lin Yin.

Su recorrido en la pantalla chica también incluyó participaciones en series como Switched at Birth, Now Apocalypse y The Guardians of Justice (Will Save You!). Asimismo, incursionó en el mundo del doblaje al prestar su voz para un personaje en HCBS Final Rule: The Animated Series, una producción de cortos animados centrada en difundir los cambios en los servicios comunitarios para personas con discapacidades intelectuales en el estado de California.

Tras confirmar su sorpresivo fallecimiento, los representantes del actor reiteraron a los medios y seguidores la petición de respetar la estricta privacidad de la familia durante el duelo. Hasta el momento, no se han divulgado más detalles sobre las circunstancias que rodearon su muerte.