Confirmaron la causa de muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en Breaking Bad

El representante de RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en Breaking Bad, confirmó en las últimas horas su causa de fallecimiento. RJ Mitte tenía 34 años y había participado en las cinco temporadas de la serie, considerada por muchos la mejor de la historia. También había ganado reconocimiento por su trabajo en favor de los derechos de las personas con discapacidad.

La noticia generó conmoción en Hollywood. El último lunes el actor fue encontrado sin vida en su domicilio de Brownsville, Texas. En las últimas horas, uno de sus representantes, Matt Gogal, confirmó que el joven actor se suicidió. Aunque desde su entorno confirmaron el motivo de muerte, el Departamento de Policía de Brownsville sigue la investigación de manera protocolar.

RJ Mitte, el actor de Breaking Bad que construyó su carrera con un papel emblemático

Mitte tenía 15 años cuando comenzó a interpretar a Walter “Flynn” White Jr., el hijo de Walter y Skyler White en Breaking Bad. La serie, creada por Vince Gilligan y emitida entre 2008 y 2013, tuvo cinco temporadas y se convirtió en un fenómeno mundial.

El actor fue diagnosticado con parálisis cerebral durante su infancia, al igual que el personaje que interpretó. Participó en 56 de los 62 episodios de la ficción y utilizó su experiencia personal para promover una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria audiovisual.

Después de Breaking Bad, Mitte trabajó en producciones como «Cambiadas al nacer» y «Los guardianes de la justicia». También tuvo participaciones en «Hannah Montana» y «Todo el mundo odia a Chris», además de actuar en películas como «Triumph».

Fuera de la actuación, Mitte se involucró en iniciativas vinculadas con los derechos de las personas con discapacidad. Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y presidió The Mitte Foundation, dedicada a impulsar proyectos filantrópicos y comunitarios.

La trayectoria de RJ Mitte y los mensajes de despedida de sus compañeros de Breaking Bad

Tras conocerse la noticia, integrantes del elenco de Breaking Bad compartieron mensajes para despedirlo. El protagonista de la serie, Bryan Cranston quien interpretó a Walter White, recordó con fuertes palabras su compromiso con el rodaje pese a su discapacidad.

“Nunca —jamás— permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación”, escribió Cranston.

“Es especialmente devastador saber que se quitó la vida ¿Por qué? Nos estábamos enviando mensajes de texto hace apenas unas semanas, buscando cuándo podríamos almorzar juntos No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro… Pero sé que lo amé y disfruté plenamente estar con él durante todos esos años en la serie, y después de que el foco de Breaking Bad se apagara… Te voy a extrañar, hijo”, expresó.