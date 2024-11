La escapada romántica de Griselda Siciliani y Luciano Castro: ¿Dónde fueron?

Griselda Siciliani y Luciano Castro continúan afianzando su relación, a pesar de las fuertes críticas que recibieron por parte de Sabrina Rojas, exmujer y madre de los hijos del actor.

Cuál fue el destino elegido por Luciano y Griselda

La pareja se tomó un tiempo para descansar juntos en Mar del Plata y fue Griselda quien se ocupó de armar un video a modo de resumen de la escapada romántica que hicieron.

@revistapaparazzi ESCAPADA DE LUJO🤩 Griselda Siciliani y Luciano Castro hicieron un viaje súper romántico a Mar del Plata❤️ #griseldasiciliani #lucianocastro #viaje #mardelplata #amor ♬ sonido original – paparazzi

En el video que publicó en su cuenta de Instagram se los puede ver muy divertidos, mientras toman mate en el auto o cantan canciones y aprovechan para besarse y mimarse.

«Hoy dormís en mis brazos», le dedica el actor a su novia en una parte del video.

Luciano Castro fue tildado de «infiel serial»

En Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en El Trece, las panelistas debatieron las conductas del actor en sus relaciones y compartieron un dato sobre su comportamiento con sus parejas.

“Más allá de que Sabrina dijo que él es un infiel serial. Él quiere la atención de todas”, expuso Majo Martino.

“A mí me dijeron algo peor… A veces los tipos con tal de c… dicen cualquier cosa. Hay que ver qué le dice a Griselda, porque son tremendos”, sostuvo Estefi Berardi y agregó: “A mí lo que me dijeron, y es peor que lo que vos estás diciendo Majo, y voy a ser cuidadosa, pero me lo han dicho chicas que salieron con él, es que Luciano les quema la cabeza”.

Luego, Majo especificó que se refería a “que hace sentir única a todas”.

“No voy a decir, pero les quema la cabeza. Las enloquece. Y no voy a ampliar”, reveló Estefi Berardi.