La española Aitana contó que Nicki Nicole le enseñó a preparar un fernet y lo hizo en vivo

La cantante Aitana Ocaña Morales, simplemente conocida como Aitana, esta de visita en nuestro país en el marco de su gira «Alpha tour» y tocará el 18 de diciembre en el Movistar Arena. Durante la mañana de hoy la artista española responsable de hits como «Nada» y «Vas a quedarte» visitó el programa de streaming argentino «Olga».

Durante el programa el influencer y filosofo Eial Moldavsky le ofreció hacer un fernet «viajero» y la cantante comentó una curiosa anécdota «Sabés quien me enseñó a hacer eso? Nicki Nicole. Me fui a una fiesta con Nicki, con Ester Expósito y Broncano (conducto de televisión español). Esa combinación fue lo más. Y de repente Nicki hizo lo de la botella, la empezó a quemar y yo me quedé como ¿Pero que estás haciendo?»

Nicki Nicole le enseñó a Aitana a escabiar de una botella cortada de joda con Ester Expósito. ARGENTINA CARAJO pic.twitter.com/dfp4Qp0rcp — OLGA (@olgaenvivo) December 15, 2023

Luego, Aitana se atrevió a preparar un fernet por su cuenta, hizo la famosa combinación «70-30» y hasta se animó a revolverlo con el dedo.

Además contó que vivió la final de la copa del mundo como una argentina más: «Me puso súper contenta, ya estaba de ensayo y una de mis guitarristas es argentina y lo vivimos como algo muy fuerte como si hubiera ganado mi país.»