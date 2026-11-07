La foto de Charly García y Ronnie Wood que emocionó a los fanáticos: el regalo que sorprendió al guitarrista de los Rolling Stones

Charly García y Ronnie Wood protagonizaron un encuentro especial en Buenos Aires. El músico argentino visitó este viernes 6 de noviembre al histórico guitarrista de The Rolling Stones en los camarines del Movistar Arena, horas antes de su presentación con su banda solista. La reunión quedó registrada en una fotografía que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Uno de los detalles más destacados fue el regalo que Charly le llevó al guitarrista británico: varios discos de vinilo de su propia discografía, entre ellos el emblemático Clics Modernos. En la imagen, ambos aparecen sonrientes, sosteniendo los álbumes y compartiendo un momento que reunió a dos figuras fundamentales de la historia del rock.

Charly García visitó a Ronnie Wood y le regaló sus discos

La visita se produjo durante la previa del espectáculo de Ronnie Wood en Buenos Aires. Lejos de tratarse de un encuentro sobre el escenario, ambos músicos compartieron un momento distendido en los camarines del estadio.

Charly García eligió llevarle parte de su obra en formato vinilo, un gesto especialmente significativo por la trayectoria de ambos artistas y su vínculo con la historia del rock.

Entre los discos se encontraba Clics Modernos, el álbum que García publicó en 1983 y que marcó un punto de inflexión en su carrera solista.

El trabajo incluye canciones que se convirtieron en clásicos de la música argentina, como Nos siguen pegando abajo, No me dejan salir y Los dinosaurios.

La fotografía del encuentro despertó entusiasmo entre los seguidores de ambos músicos, que celebraron la posibilidad de verlos juntos en Buenos Aires.

Dos leyendas del rock, frente a frente en Buenos Aires

A sus 75 años, Charly García continúa siendo una de las figuras más influyentes de la música argentina. Su trayectoria incluye etapas fundamentales en Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, además de una extensa carrera solista.

Por su parte, Ronnie Wood, de 79 años, integra The Rolling Stones desde 1975 y es uno de los guitarristas más reconocidos del rock internacional.

Antes de incorporarse a la banda liderada por Mick Jagger, Wood formó parte de The Jeff Beck Group y Faces, dos grupos fundamentales para comprender la evolución del rock británico.

El encuentro entre ambos artistas reunió simbólicamente dos historias musicales diferentes, pero atravesadas por una misma generación de músicos que transformaron el género.

La foto de Charly García y Ronnie Wood que emocionó a los fanáticos

La imagen de los dos músicos sonrientes, con los discos de vinilo en sus manos, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la visita del guitarrista británico a la Argentina.

Más allá de la fotografía, el gesto de Charly García tuvo un significado especial: compartir su música con uno de los integrantes de The Rolling Stones, una banda que influyó en generaciones de artistas de todo el mundo.

El encuentro dejó una postal que une al rock argentino con el británico y volvió a demostrar el lugar que Charly García ocupa dentro de la historia de la música nacional.