Ronnie Wood descolocó a Pergolini: qué contó de sus fiestas con Maradona y su particular dieta

Ronnie Wood, el histórico guitarrista de los Rolling Stones, fue el invitado estrella de Mario Pergolini en Otro día perdido, el programa de El Trece. A sus 79 años, el músico británico repasó algunos de los momentos más importantes de su vida, recordó sus noches de fiesta con Diego Maradona y sorprendió al revelar los hábitos que incorporó para cuidar su salud.

Wood llegó a la Argentina para ofrecer dos conciertos y fue recibido con una ovación del público. “Señoras y señores, de pie, hay un Stone en la casa”, anunció Pergolini mientras los presentes coreaban el tradicional cántico de bienvenida.

El músico expresó su alegría por regresar al país y protagonizó una entrevista que combinó recuerdos, humor, fútbol y confesiones personales.

Ronnie Wood recordó sus noches de fiesta con Diego Maradona

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando Pergolini le preguntó por su relación con Diego Armando Maradona.

El guitarrista confirmó que mantenían una amistad y recordó las noches que compartieron durante sus encuentros.

“Éramos compañeros, compinches. Nos íbamos de fiesta juntos”, contó entre risas.

También reveló una particular broma que compartían: Maradona lo llamaba Diego y él respondía llamándolo Ronald.

Wood explicó que, pese a las diferencias de idioma, ambos encontraban en la música una forma de comunicarse. Recordó que bailaban, se divertían y disfrutaban de largas noches juntos.

Qué dijo Ronnie Wood sobre Lionel Messi

El fútbol también tuvo un lugar importante en la conversación. El integrante de los Rolling Stones se declaró admirador de Lionel Messi y destacó especialmente su talento.

“Me encanta ver a un artista, y él es un artista”, expresó sobre el capitán argentino.

Wood aclaró que nunca conoció personalmente a Messi, pero aseguró que disfruta verlo jugar. También contó que pasa parte de su tiempo en Barcelona y que sigue de cerca al equipo catalán.

La dieta de Ronnie Wood: qué come para mantenerse saludable

Otro de los momentos que más sorprendió a Pergolini fue cuando el músico reveló cómo es su alimentación actual, muy alejada de los excesos que durante décadas se asociaron con las grandes estrellas del rock.

Wood explicó que el desayuno es la comida más importante de su rutina.

Su día comienza temprano con café, al que suele sumar otras tazas durante la mañana. Después realiza un desayuno abundante que le permite mantenerse activo durante varias horas.

Incluso reconoció que, en ocasiones, se saltea el almuerzo porque no siente necesidad de comer demasiado.

Entre sus preferencias mencionó los jugos verdes, los cereales, el pescado y las verduras. También consume carne, aunque procura limitar la cantidad de carne roja.

“Trato de mantener el equilibrio”, resumió al explicar sus elecciones alimentarias.

Se trata de hábitos personales del músico y no de una dieta que necesariamente resulte adecuada para otras personas.

Ronnie Wood y los problemas de salud que cambiaron su vida

La alimentación y los cuidados personales adquirieron especial importancia para Wood después de atravesar dos diagnósticos de cáncer de pulmón.

El primero llegó en 2017, cuando debió someterse a una cirugía. En 2020 recibió un segundo diagnóstico, que también logró superar después de realizar un tratamiento médico.

Estas experiencias marcaron un cambio en sus prioridades y en su manera de cuidar la salud.

Además de la música, Wood encontró en la pintura y en el acompañamiento de su familia dos apoyos importantes durante su recuperación.

Cuándo toca Ronnie Wood en Argentina

La visita del guitarrista forma parte de una serie de presentaciones que realizará en el país.

El viernes 6 de noviembre actuará en el Movistar Arena de Buenos Aires, mientras que el domingo 8 se presentará en el Teatro Metropolitano de Rosario.

Con más de seis décadas de trayectoria, Ronnie Wood continúa activo sobre los escenarios y mantiene su vínculo con el público argentino, que volvió a recibirlo con entusiasmo.