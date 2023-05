La foto juntos de Sabrina Rojas y El Tucu López, que se estarían reconciliando

Sabrina Rojas y El Tucu López volvieron a mostrarse juntos en público, tras haberse distanciado a principios de abril en medio de un escándalo mediático.

Los rumores de una posible reconciliación comenzaron por la viralización de una foto de la actriz y el conductor que estaban en pareja desde agosto del 2021. En la cuenta de Instagram Gossipeame, dedicada a dar primicias relacionadas al mundo del espectáculo, publicaron una imagen de Rojas y López, juntos en un acto escolar de Fausto, el hijo que la modelo tuvo con Luciano Castro.

La foto juntos de Sabrina Rojas y El Tucu López

El pasado 11 de abril, ella confirmó la crisis de pareja cuando se lo vio al Tucu cerca de otra mujer en un boliche de Villa Carlos Paz.

Por su parte, se mostró segura de su ahora exnovio y confió en que no la había engañado ya que por ese entonces aún estaban en pareja. “Yo sé que él no hizo nada, pero él no se manejó bien. Para mí eso es suficiente”, consideró la actriz.

Luego, el propio Tucu eligió romper el silencio y expresarse sobre lo sucedido. “Yo no me manejé bien. No tomé dimensión que podía malinterpretarse estar con un grupo tomando algo. Fue de ‘poco cuidado’. Eso desencadenó en el enojo de mi pareja y una crisis”, admitió el locutor y agregó que le gustaría intentar recomponer la relación.

Además, aseguró: “Obviamente que un rumor genera crisis en un pareja. Tuvimos una discusión y no fue feliz”. Luego, aclaró que había pasado Semana Santa con su familia y a la noche salió con su cuñado al boliche donde conversó con una joven llamada Damaris. Al enterarse de esta salida, Sabrina tomó la drástica decisión de poner un punto final al noviazgo.

Por último, el presentador afirmó que iba a intentar recomponer el vínculo amoroso con Sabrina Rojas.