Las últimas salidas de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez antes de su ruptura y los rumores de infidelidad

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sorprendieron al anunciar su separación con un emotivo texto en sus redes sociales. La ex pareja pidió respeto en este difícil momento que están atravesando y reflexionaron sobre sus 18 años en pareja.

Gimena Accardi y Nico Vázquez: sus últimas salidas juntos antes de la separación y el video que desató rumores

Si bien ambos desmintieron la entrada de terceros dentro de su relación, en las últimas horas se difundió un video del actor bailando efusivamente con Mercedes Oviedo en un bar de Palermo el domingo pasado, antes de blanquear su separación.

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre mostró la última salida pública de Accardi y Vázquez como pareja y advirtió que sus fuentes le dijeron que el motivo de la separación fue que una de las partes se habría enamorado de otra persona.

«A mí me llegó el dato la semana pasada de que estaban separados desde hace un tiempo y no lo querían contar porque laburan juntos o no estaban preparados. Y me llegó el motivo y el nombre del motivo… Hay una tercera persona en discordia. Me llegó que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de una persona. Lo chequee con gente de su entorno cercano«, reveló.

Se conocieron imágenes de una de las últimas salidas de Gimena Accardi y Nico Vázquez como pareja

Además de su aparición pública en los Martín Fierro de Teatro, días atrás la entonces pareja asistió a la fiesta de cumpleaños de Georgina Tirotta en Peuteo, un reconocido bar gay ubicado en Palermo donde se hacen presentaciones de drag queens, el mismo lugar que fue escenario de las comprometedoras imágenes entre Vázquez y Oviedo del domingo pasado.

Ayer por la noche, el propio bar publicó un video del evento organizado para la actriz de Rocky donde se puede ver a Gimena y Nico juntos y tomándose un shot, previo a que blanquearan su separación.

En las propias imágenes compartidas por Tirotta en la fecha de su cumpleaños, se puede ver a la entonces pareja bailando y manteniendo contacto visual fijo.