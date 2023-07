Video | Marcelo Tinelli criticó a Jorge Lanata por la salud de Wanda Nara: «Hay un límite»

Marcelo Tinelli apareció en Intrusos, el programa que conduce Flor de la V en América, y criticó a Jorge Lanata por la información que había brindado sobre la salud de Wanda Nara. También se conmovió al recordar una dura historia personal.

«Escuchando todo esto de Wanda me acordé de algo que me pasó hace muchos años. Mi mamá se enteró, antes de morir, que tenía una enfermedad bastante complicada, que era esquizofrenia, a través de una tapa de la revista Noticias», comenzó, con voz quebrada.

«Yo hice juicio en ese momento. Con la enfermedad no se debe joder. Hay un límite. Lo escuchaba a Jorge y no estaba de acuerdo», amplió Tinelli en el estudio de televisión.

«Fue una tapa de la revista Noticias que salió en una página del diario La Nación. En casa se compraba el diario. La tapa era algo así como ‘El éxito de Tinelli: el padre con cirrosis y la madre con esquizofrenia’”.

“Vino mi mamá y me dijo ‘¿yo tengo esquizofrenia?’. No sabía qué decirle. Me quedó como atragantado hasta el día de hoy», dijo al borde del llanto.

«A Jorge lo respeto, pero no estoy de acuerdo con él. No me puedo olvidar de los cinco hijos que tiene Wanda. Pensaba ‘¿y si los chicos no sabían?’ Que fuerte que con la enfermedad no se pueda tener un límite”.

Zaira Nara habló de la salud de Wanda Nara

Zaira Nara habló por primera vez de la salud de Wanda, su hermana. La modelo arribó desde Ibiza donde disfrutaba de unas vacaciones junto a sus hijos.

«Como se imaginan vine a acompañar. La incertidumbre es peor a la distancia», le dijo Zaira a Intrusos, el programa de América. «Wanda está bien», señaló al ser consultada por el estado de salud de su hermana.

«Se dicen cosas de más. Hay que ponerse en el lugar del otro«, criticó Zaira, en clara referencia a la información que dio Jorge Lanata en su programa radial.