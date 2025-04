La hija de Robert De Niro se declaró transgénero: «Quiero ser una inspiración»

La hija de Robert De Niro, Airyn De Niro, contó en una entrevista que a sus 29 años está felizmente viviendo como “una mujer trans”.

Airyn De Niro habla sobre identidad, visibilidad y encontrar su propio camino»

«Estoy lista para presentarme en mis propios términos. Me molestó que me llamaron un ‘nepo baby‘, sin siquiera haber hablado conmigo previamente», dijo Airyn, al ver los comentarios sobre sus primeras apariciones como mujer.

«Yo nunca hice alarde de mi apellido ni crecí teniendo papeles secundarios en las películas de mi padre, ni yendo a reuniones de negocios o estrenos; mi padre siempre nos insistió mucho en que encontráramos nuestro propio camino, y que alcanzáramos el éxito por mis propios méritos”, afirmó.

«Simplemente me recordaron que la gente realmente no sabe nada sobre mí, siento que aún no saben nada, y cuando veo a mujeres trans siendo honestas y abiertas, especialmente en espacios públicos como lo son las redes sociales, y veo que son exitosas, pienso: ‘Quizás no sea demasiado tarde para mí‘. Hay una diferencia entre ser visible y ser vista. Yo he sido visible, pero creo que nadie me ha visto aún«, explicó.

La hija del actor contó que sufrió bullying: “Eran crueles, y de por sí yo ni siquiera encajaba en el estándar de belleza, de ser delgado, blanco, musculoso o simplemente masculina. De pequeña siempre me decían que tenía demasiado o muy poco de algo: demasiado grande, no lo suficientemente delgada; no lo suficientemente negra; no lo suficientemente blanca; demasiado femenina; no lo suficientemente masculina. Nunca nadie me dijo: ‘Eres perfecta simplemente como eres’”.

«Obviamente, ningún padre es perfecto, pero agradezco que mis padres hayan querido mantenerme alejada de los focos de atención y que trataran de que tuviera una infancia lo más normal posible. Creo que gran parte de mi transición se debe a la influencia que las mujeres negras tuvieron en mí, y que adoptar esta nueva identidad me hace sentir más cerca de ellas de alguna manera», afirmó la hija del actor, que tiene como referentes a mujeres como: Laverne Cox, KeKe Palmer y Naomi Campbell.

«Quisiera ser una inspiración para al menos otra persona como yo, negra y queer, que no use una talla extra pequeña; quisiera ver más mujeres trans, más mujeres negras que quizás tengan un cuerpo más grande o que no encajen en el molde de súper delgadas, y espero poder hacerlo», se motivó la mujer.