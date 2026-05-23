Coudet define el equipo de River para jugar la final ante Belgrano: la probable formación

Este domingo, River y Belgrano protagonizarán la gran final del futbol argentino. En el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Millonario y el Pirata se verán las caras a estadio lleno para definir al campeón del torneo Apertura.

A horas de la definición, Eduardo Coudet tiene una duda con respecto al equipo titular. La última línea ya está confirmada: con Beltrán en el arco, la zaga central será Martínez Quarta-Rivero. Los laterales serán Fabricio Bustos, por la lesión de Montiel, y por la izquierda jugará Marcos Acuña, que no está al 100 por ciento.

La gran incógnita está en la mitad de la cancha. Con Aníbal Moreno casi descartado por la lesión ante Central, el que pica en punta para estar desde el arranque es Lucas Silva. El juvenil de 19 años aprovechó las oportunidades en cancha y sería desde la partida, junto a Fausto Vera, Tomás Galván y Juan Cruz Meza.

Con grandes actuaciones, el pibe Silva sería la sorpresa del once inicial de River.

Pero también existe la posibilidad de que Vera ocupe el lugar de Moreno como volante central. En este panorama, el lugar vacante sería ocupado por Lencina, Meza, Castaño o Galoppo.

Arriba, ante la lesión de Sebastián Driussi, el que tendrá la gran chance será Joaquín Freitas. En la consideración del técnico, el atacante está por encima de Salas y Subiabre, que estarán en el banco de suplentes. Además, será la primera vez que Freitas y Colidio vayan juntos como titulares

La probable formación: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.