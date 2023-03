La inédita y emotiva charla entre Gerardo Rozín y Ricardo Montaner en La Peña de Morfi

La Peña de Morfi volvió a Telefe con una nueva temporada. A un año de la muerte de Gerardo Rozín, en el programa homenajearon al creador del ciclo. En ese contexto, Ricardo Montaner recordó a su amigo.

En el programa pusieron por primera vez al aire una emotiva entrevista que le dio el cantante a Rozín, poco antes del fallecimiento.

En un tramo de la charla, los roles se invirtieron y fue Montaner quien comenzó a hacerle preguntas al conductor.

“¿Qué condiciones tiene que tener una persona para ganarse tu amistad y tu saber escuchar? Porque tú eres un tipo jodido. Vivir contigo debe ser jodido”, empezó Montaner.

“Te agradezco muchísimo”, ironozó Gerardo, mientras el cantante ampliaba su idea.

“Eres muy selectivo y me gustaría que me dijeras qué elemento tiene que tener alguien para ser amigo tuyo. Tampoco tienes tantos amigos, los que me has nombrado son contados y son amigos de profundidad, verdaderamente cercanos a ti”, agregó el artista.

“Mi gran curiosidad es por qué me elegiste a mí”, preguntó y, quebrado por la emoción, Gerardo le contestó: “Soy un tipo sin fe, salvo cuando me hablás vos”, dijo.

En ese momento se hizo un silencio y dieron por terminada la conversación.

¡Momento muy emotivo en #LaPeñaDeMorfi! ❤ @montanertwiter recuerda a su gran amigo Gerardo Rozín 👉 Mirá la entrevista completa en https://t.co/tKbDf2DvUm pic.twitter.com/IQyLU4pveS — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) March 19, 2023

La carta que escribió Gerardo Rozín antes de morir

Al cumplirse un año de la muerte de Gerardo Rozín, sus familiares revelaron una conmovedora carta que el conductor de televisión escribió antes de que los médicos le comunicaran el duro diagnóstico de la enfermedad que padecía.

«Elena y Pedro, los hijos de Gerardo, junto con sus madres Carmela y Mariana, queremos compartir este texto hoy que se cumple un año de su muerte», escribieron en sus perfiles de Instagram, días atrás.

Dentro del posteo en sus cuentas de la mencionada red social, los parientes más cercanos compartieron una serie de fotos en las que se ve a Rozín en distintos momentos de su vida, y siempre con una sonrisa.